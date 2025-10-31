Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un inaspettato voltafaccia da parte di una delle protagoniste. Nelle puntate in onda nel mese di novembre su Rai 1, Adelaide studierà un piano di vendetta per screditare Rosa Camilli, ma non si fermerà qui. La contessa, infatti, inizierà a scavare nel passato della giornalista, con l’intenzione di compiere qualcosa di terribile ai suoi danni. Tuttavia, ci sarà un sorprendente colpo di scena: Odile deciderà di avvertire la sua amica del pericolo.

Adelaide vuole farla pagare a Rosa

Adelaide sarà furiosa e decisa a vendicarsi di Marcello per averla abbandonata la sera prima delle nozze, ma il suo odio interesserà anche Rosa, la sua nuova fidanzata.

La contessa, infatti, ordirà un piano contro la giornalista, e quanto escogitato si preannuncia come qualcosa di terribile. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano nel dettaglio cosa abbia in mente Adelaide, ma si tratterà di un’azione pericolosa e potenzialmente devastante. Nel frattempo, la contessa inizierà a indagare sul passato di Rosa, con l’intento di scoprire qualcosa di compromettente da usare contro di lei.

Odile divisa tra l'amicizia per Rosa e l'amore per sua madre Adelaide

Nel frattempo, le mosse di Adelaide non resteranno segrete: anche Odile scoprirà il piano escogitato da sua madre. La figlia della contessa si troverà così divisa tra due fuochi: da un lato sua madre, dall’altro colei che per lungo tempo è stata la sua migliore amica.

Messa di fronte a un bivio e venuta a conoscenza delle intenzioni terribili di Adelaide, Odile avvertirà Rosa con l'intenzione di proteggerla. Quest’ultima verrà immediatamente informata di quanto è stato architettato alle sue spalle.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta hanno tramato alle spalle di Adelaide e Odile

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Ettore e sua sorella Greta si sono messi sulle tracce della verità riguardo alla misteriosa rottura tra Adelaide e Marcello. Nonostante i loro sforzi, i due non sono riusciti a ottenere risposte chiare. Tuttavia, un episodio fortuito ha acceso un campanello d’allarme: uscendo dal lavoro, Ettore ha notato Rosa e Barbieri appartati in un momento di confidenza, osservandoli senza farsi vedere.

Tornato alla GMM, Ettore ha raccontato tutto a Greta, e insieme hanno escogitato un piano per mettere in dubbio la lealtà di Rosa agli occhi di Odile. L’occasione perfetta si è presentata poco dopo, durante un evento di beneficenza organizzato da Odile al Circolo per sostenere la fondazione di famiglia. Con fare calcolato, Marchesi si è presentato alla serata e ha avvicinato la giovane Di Sant’Erasmo. Fingendo preoccupazione, le ha raccontato dell’incontro tra Rosa e Marcello, ma ha volutamente esagerato i dettagli: ha parlato di gesti affettuosi, sguardi complici e contatti ambigui, insinuando che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Il suo intento era chiaro: seminare dubbi in Odile e farle credere che la fine della relazione tra sua madre e Barbieri fosse legata a un tradimento.