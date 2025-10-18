Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’amara verità che verrà scoperta da una delle protagoniste. Nell’episodio in onda venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, Adelaide origlierà una conversazione tra Odile e Umberto, scoprendo la reale motivazione che ha spinto Marcello a lasciarla. La contessa, venuta così a sapere che il fidanzato ha annullato le nozze per i sentimenti che nutre verso Rosa Camilli, si presenterà a casa dell’ex per affrontarlo.

Adelaide si presenta a casa di Marcello per un chiarimento

Adelaide sarà profondamente scossa dalle ultime vicende: anziché coronare il suo sogno d’amore, verrà lasciata da Marcello a un passo dal matrimonio.

Tuttavia, la contessa non conoscerà ancora la vera motivazione che ha spinto Barbieri ad allontanarsi da lei. Il colpo di scena arriverà quando Adelaide origlierà una conversazione tra Odile e Umberto, durante la quale i due affronteranno l’argomento, parlando apertamente di Marcello. Guarnieri e sua figlia si lasceranno andare a delle confidenze, rivelando la causa del gesto inaspettato di Barbieri: i sentimenti che prova per Rosa Camilli. Per Adelaide sarà un duro colpo ascoltare quella verità, e deciderà di recarsi a casa di Marcello per un chiarimento.

Roberto sconvolto dalla sorpresa del fidanzato di Caterina

A Il Paradiso delle signore ci saranno grandi festeggiamenti per celebrare il successo della rubrica dedicata alle donne.

Durante l’evento, Caterina riceverà notizie dal suo fidanzato, ma questo genererà un forte turbamento in Roberto, che scoprirà l’identità del ragazzo della Venere: si tratta di Mario Oradei.

Nel frattempo, Irene riceverà una gradita sorpresa da sua zia Sandra, che salderà inaspettatamente tutti i debiti contratti in passato. Grazie all’intervento di Sandra, Irene potrà finalmente liberarsi da quel pensiero e ritrovare un po’ di serenità, grazie alla somma di denaro ricevuta. Ma non sarà tutto: Cipriani riceverà anche una proposta da parte della zia, contenuta in una lettera. Al momento, però, non è stato ancora svelato di cosa si tratti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rodolfo Sacchi ha aggredito Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Rodolfo Sacchi ha importunato Rosa per strada. In un primo momento, Irene e Delia sono intervenute per aiutare la collega a liberarsi dalle grinfie dell’uomo, mentre la sera successiva è stato Mimmo a difenderla.

La situazione ha avuto un epilogo drammatico la sera seguente, quando Rodolfo ha aggredito violentemente Rosa Camilli, strattonandola e afferrandola per il collo. Marcello è accorso in suo aiuto e, mentre la giornalista giaceva a terra priva di conoscenza, lui, disperato, si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore.