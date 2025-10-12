Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 13 al 17 ottobre, Rosa verrà aggredita da Rodolfo e Marcello interverrà prontamente per salvarla. Camilli turbata da quanto accaduto verrà ricoverata in ospedale. L'abito da sposa di Adelaide si strapperà, ma Greta avrà una soluzione per la contessa. Umberto però non si fiderà della giovane Marchesi ed indagherà su di lei.

Agata, invece, suggerirà a Ciro di assumere Johnny in caffetteria, mentre Elvira e Salvatore lasceranno Milano e si trasferiranno a Sanremo.

Caterina in ansia per il fidanzato

Adelaide proverà l'abito da sposa di fronte a Marta e Odile, la quale riferirà alla cugina di avere ricevuto una strana chiamata da Ettore. Quest'ultimo inviterà a cena proprio Odile e le presenterà sua sorella Greta. La contessa di Sant'Erasmo, invece, farà un brutto sogno che si rivelerà però essere vero. Caterina sarà preoccupata, in quanto non avrà notizie del suo fidanzato.

Roberto si vedrà costretto a rinunciare all'idea del Paradiso Donna, a meno che Tancredi non fornisca il suo aiuto anche in questa occasione. In tutto questo, Salvatore grazie ad una intuizione di Marcello riuscirà a cedere le quote della caffetteria, mentre Johnny leggendo un annuncio su un giornale deciderà di restare a Milano.

Le anticipazioni rivelano inoltre che Rodolfo tornerà nuovamente ad infastidire Rosa e Mimmo interverrà per difenderla.

Il Paradiso Donna ottiene successo grazie al contributo di Tancredi

Elvira e Salvatore saluteranno amici e familiari e si appresteranno a partire alla volta di Sanremo. Intanto Ciro non si mostrerà soddisfatto del lavoro del nuovo cameriere ed Agata esorterà il padre ad assumere Johnny in caffetteria. Tancredi, invece, darà il proprio aiuto al Paradiso Donne, portando la rivista ad avere il successo sperato.

Nel frattempo il vestito da sposa di Adelaide si strapperà e sia Ettore che Greta si prodigheranno per trovare una soluzione. La giovane Marchesi presenterà un bozzetto alla contessa, la quale avrà nuove speranze in merito al suo matrimonio.

Umberto però non si fiderà di Greta ed indagherà sul suo conto. Caterina, invece, soffrirà sempre di più.

In tutto questo, Rodolfo aggredirà nuovamente Rosa mentre si troverà in compagnia di Mirella, ma Barbieri eviterà il peggio. Camilli scossa dall'accaduto verrà ricoverata in ospedale.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Irene ha assunto uno strano comportamento dopo l'arrivo a Milano di Johnny, il cugino di Delia. Inoltre Rosa ha potuto intervistare Margherita Hack grazie al contributo di Tancredi, il quale ha contattato il rettore di Firenze per sollevare la scienziata da ogni incarico.

La banca, invece, non ha concesso a Ciro il prestito per acquistare le quote di Salvo del Gran Caffè, mentre Adelaide ha accettato di andare a vivere insieme a Marcello.