Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre rivelano che Rosa verrà ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver subito un'aggressione per strada a Milano.

La ragazza si mostrerà fortemente scossa e addolorata dall'accaduto e, intanto, Marcello non farà altro che pensare a lei e ciò che è successo, rendendosi conto di sentire la sua mancanza.

Adelaide, invece, continuerà a essere proiettata sul suo matrimonio e si dedicherà alla scelta dell'abito per il fatidico giorno del sì con Marcello.

Rosa ricoverata dopo l'aggressione: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 ottobre

Rosa subirà una brutta disavventura per strada: la ragazza sarà vittima di una aggressione da parte di uno sconosciuto che finirà per terrorizzarla.

Marcello, che si troverà a passare di lì per caso, assisterà a tale scena e deciderà di intervenire subito per cercare di salvare la ragazza e mettere in fuga l'uomo.

Rosa, però, dopo l'aggressione riporterà un serio trauma che la costringerà a ad effettuare dei controlli in ospedale.

La ragazza verrà ricoverata e potrà contare sul pieno supporto da parte di Marcello Barbieri, che non riuscirà a smettere di pensarla.

Marcello Barbieri in forte crisi

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 17 ottobre rivelano che Marcello si ritroverà in forte crisi: a pochi giorni dal suo matrimonio con la contessa, si renderà conto di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Rosa, sebbene tra di loro ci sia stato solo un bacio.

Intanto la contessa Adelaide continuerà a essere concentrata sul suo imminente matrimonio, ignara di quello che sta succedendo a Marcello.

Adelaide si dedicherà al suo abito da sposa che, nel frattempo, subirà dei gravi danni: bisognerà intervenire in tempo per evitare il peggio.

Per Elvira e Salvo, invece, arriverà il momento della partenza: prima di andare via, il barista sarà protagonista di un momento emozionante con il suo amico del cuore Marcello, durante il quale ricorderanno anche Armando Ferraris.

Marcello aveva sorpreso Adelaide con la sua proposta di matrimonio

Negli episodi precedenti della soap, Marcello aveva spiazzato la contessa con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.

Il giovane barista aveva scelto di affrettare i tempi e chiedere alla sua amata di organizzare le nozze, così da poter finalmente viversi in santa pace.

Una proposta che, inizialmente, aveva in parte confuso e spaesato Adelaide: alla fine, però, ha scelto di non fare nessun passo indietro e si è detta pronta a pronunciare il fatidico sì e a compiere questo grande passo al fianco del suo amato Barbieri.