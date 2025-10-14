Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 20 al 24 ottobre 2025, porteranno con sé momenti di grande tensione emotiva. A pochi giorni dal matrimonio con Marcello Barbieri, Adelaide di Sant’Erasmo si ritroverà, suo malgrado, ingannata da chi le aveva promesso amore eterno. La contessa porterà avanti i preparativi per le nozze, inconsapevole della ritrovata complicità tra il suo compagno e rosa.

Marcello in crisi ma incapace di dire la verità

Dietro l’apparente serenità, Marcello nasconde un segreto che lo divora: il legame sempre più forte con Rosa Camilli.

Nonostante i sentimenti confusi e il peso delle sue scelte, Barbieri non troverà il coraggio di affrontare Adelaide, preferendo fingere che tutto vada bene. La contessa, impegnata con i preparativi della cerimonia, non si accorgerà del suo crescente distacco. Le sue attenzioni saranno rivolte unicamente al grande giorno, convinta che Marcello condivida lo stesso entusiasmo. In realtà, il direttore del Paradiso sarà sempre più in preda ai dubbi e all’angoscia, consapevole che il suo cuore potrebbe non appartenere più soltanto alla contessa.

Adelaide continuerà a muoversi tra prove d’abito, inviti e ricevimenti, ignara del peso che grava sul suo promesso sposo. Marcello fingerà di essere sereno, ma la sua maschera inizierà a incrinarsi.

L’incontro con Rosa ha lasciato un segno profondo e l’uomo, seppur deciso a mantenere la promessa di matrimonio, inizierà a domandarsi se la sua sia davvero la scelta giusta.

Odile dà una possibilità a Greta

Parallelamente, per Greta si aprirà un nuovo capitolo. Odile, figlia della contessa, deciderà di offrirle una grande occasione professionale: entrare a far parte della Galleria Milano Moda come stilista. Un’opportunità che la ragazza accoglierà con entusiasmo, desiderosa di mettersi alla prova nel mondo della moda e dimostrare a tutti il suo talento. Questa decisione lascerà completamente di stucco Fulvio.

Nel frattempo, un’altra storyline emozionerà il pubblico: Fulvio scoprirà che sua figlia Caterina vive una relazione segreta.

Il Paradiso delle Signore: un equilibrio pronto a spezzarsi

La settimana si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena: da un lato, la crisi silenziosa di Marcello che rischia di travolgere la contessa proprio alla vigilia delle nozze; dall’altro, le nuove dinamiche lavorative e familiari che porteranno scompiglio tra i personaggi del Paradiso. Le nuove trame si preannunciano cariche di emozioni e verità nascoste, pronte ad incuriosire i tanti appassionati dello sceneggiato targato Rai 1.