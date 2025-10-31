Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 11 novembre 2025 rivelano che Rosa e la contessa Adelaide avranno modo di rivedersi al Circolo dopo il clamoroso scandalo che ha portato all'annullamento delle nozze con Marcello. La reazione della nobildonna non sarà dei migliori, al punto che finirà per umiliare la giornalista con frasi velenose.

Intanto in occasione del lancio del nuovo disco di Marina Valli, si penserà di organizzare un evento al grande magazzino milanese, così da poter raccogliere fondi anche per le persone vittime dell'alluvione a Firenze.

Adelaide umilia la giornalista al Circolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 novembre

Adelaide si dirà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita dopo la fine della storia d'amore con Marcello e si presenterà al Circolo, dove avrà modo di incontrare anche Rosa Camilli.

La contessa non si tirerà indietro nell'affrontare la giornalista: tra le due nascerà uno scontro verbale dai toni accesi, durante il quale Rosa verrà umiliata dall'ex compagna di Marcello Barbieri.

Adelaide, infatti, si rivolgerà a Rosa con tono sprezzante e pronuncerà una serie di frasi velenose e al vetriolo che finiranno per ferire profondamente la giornalista.

Marta chiede aiuto a suo padre Umberto nella puntata dell'11 novembre

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore dell'11 novembre, inoltre, rivelano che Marta deciderà di rivolgersi a suo padre Umberto Guarnieri per cercare di risolvere i problemi di Enrico con il primario Di Meo.

In occasione del lancio del nuovo disco di Marina Valli, dal titolo "Quello che non so dirti", si penserà di allestire un evento speciale al grande magazzino milanese, così da poter organizzare anche una raccolta fondi per dare una mano a tutte le persone alluvionate che stanno vivendo dei momenti di grande sconforto in Toscana.

Botteri, invece, per cercare di migliorare la collezione natalizia potrà contare sul supporto del magazziniere Fulvio che, a sua volta, deciderà di rivolgersi a un suo amico di vecchia data: trattasi di Giorgio Perich, pronto a fare il suo ingresso nel team del Paradiso.

Iniziano a crescere gli ascolti della soap opera di Rai 1

In attesa di questi episodi, prosegue il successo della soap opera nel daytime pomeridiano di Rai 1 con una media Auditel che si aggira ormai sulla soglia di 1,5 milioni di spettatori al giorno.

Dopo un inizio stagione complicato, la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è riuscita a recuperare spettatori, risultando uno dei programmi più rivisti dal pubblico anche in streaming online su Rai Play.