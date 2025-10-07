Alessandro Tersigni è stato protagonista di una divertente storia Instagram pubblicata dall’amico Filippo Scarafia. L’interprete di Vittorio Conti, insieme al collega, che veste i panni di Roberto Landi, ha guardato la puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda nel pomeriggio di martedì 7 ottobre alle 16 su Rai 1, come mostrato nel video condiviso da Scarafia in una storia Instagram. Tersigni si è soffermato su un dettaglio insolito: l’aiuto che Tancredi di Sant’Erasmo offre al negozio di moda di Marcello Barbieri.

Alessandro Tersigni guarda Il Paradiso delle Signore con Filippo Scarafia

Nel pomeriggio del 7 ottobre è stata trasmessa la puntata 22 della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’ottava in versione daily. Come spesso accade, gli attori della fiction trascorrono il tempo libero anche in compagnia dei colleghi. In questa occasione, Filippo Scarafia ha visto l’episodio insieme ad Alessandro Tersigni, che per anni ha interpretato Vittorio Conti, direttore del grande magazzino. La scena è stata immortalata in un filmato condiviso da Scarafia sul suo profilo social.

Tersigni ironizza sull’aiuto di Tancredi a Il Paradiso delle signore

Durante la puntata, è accaduto un fatto inaspettato: Tancredi di Sant’Erasmo, dopo anni di intrighi e azioni discutibili, ha deciso di aiutare i dipendenti de Il Paradiso delle Signore.

L’editore ha infatti dato una mano a Marta, e di conseguenza anche a Roberto e Rosa, per far arrivare in negozio Margherita Hack in occasione di un’intervista. Ai tempi di Vittorio Conti, interpretato da Tersigni, una simile collaborazione sarebbe stata impensabile, vista la rivalità tra i due imprenditori, non solo sul piano professionale ma anche sentimentale. Proprio per questo, l’attore ha ironizzato sull’episodio, commentando con una battuta: "Ah, quindi adesso chiedete aiuto a Tancredi?"

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi ha incontrato Rosa per strada

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Tancredi ha offerto a Marta il suo aiuto per mettersi in contatto con il rettore dell'Università di Trieste per accordare un permesso speciale con Margherita Hack per essere intervistata da Rosa Camilli.

L'editore ha avuto l'approvazione del suo amico, affermando che la scienziata sarebbe andata direttamente a Milano con un autista messo a disposizione da lui poiché Hack si sarebbe trovata a Brescia per un altro impegno. Rosa, Roberto e Marcello sono stati stupiti per il cambiamento di Tancredi. La giornalista in seguito ha incontrato Tancredi per strada e ha avuto uno scambio di parole con lui, ma ha continuato a non fidarsi delle buone intenzioni dell'uomo.