Venerdì 10 ottobre alle 16 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che promette colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Enrico sarà disperato quando troverà il cavalier Bronzetti in fin di vita. Nel frattempo, Odile ascolterà di nascosto Ettore, intento a parlare al telefono con una donna alla quale rivolgerà alcuni complimenti. Spazio anche alle vicende di Caterina , che confiderà a Mirella di essere fidanzata.

Il cavalier Bronzetti è in fin di vita

Alla clinica del dottor Alberto Di Meo si verificherà un fatto allarmante che manderà Enrico in forte agitazione.

Il dottor Proietti farà visita al cavalier Bronzetti, recentemente operato dal professor Di Meo sotto la supervisione di Enrico, impossibile a eseguire l'intervento chirurgico al cuore a causa di un problema alla mano. Un evento spiacevole sconvolgerà la situazione: Bronzetti verrà trovato con il petto coperto di sangue, rendendo necessario l'intervento tempestivo di un'infermiera per preparare una sala operatoria d'urgenza. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, Caterina confiderà a Mirella di essere fidanzata.

Odile origlia una conversazione telefonica di Ettore

Ci sarà spazio anche per le vicende di Ettore, che continuerà ad avvicinarsi a Odile. Tuttavia, accadrà un fatto insolito: quando la figlia della contessa tornerà alla Galleria Milano Moda, noterà, prima di entrare in ufficio, che Ettore è impegnato in una conversazione telefonica con una donna.

Lo stilista rivolgerà alla sua interlocutrice diversi complimenti, definendola affascinante, intelligente e impegnativa. Odile non si farà vedere dal collega, ma resterà profondamente turbata, non sapendo con chi Ettore stia realmente parlando. Intanto, al Circolo si consumerà l'ennesimo scontro tra Umberto e Marcello, mentre nell'atelier de Il Paradiso delle signore avrà luogo una conversazione tra Gianlorenzo e Delia. Lo stilista confiderà di temere che la differenza d'età possa rappresentare un ostacolo per la sua fidanzata, che però lo rassicurerà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha chiesto a Di Meo di operare Bronzetti

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, il cavalier Bronzetti è stato ricoverato nella clinica di Di Meo per essere sottoposto a un intervento al cuore.

Il facoltoso uomo d'affari era convinto che l'operazione sarebbe stata eseguita da Enrico Proietti, ma in realtà il medico ha chiesto a Di Meo di sostituirlo a causa di un problema alla mano. Nel frattempo, le Veneri sono state invitate a trascorrere una serata all'osservatorio in occasione dell'eclissi di Luna.