Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un alone di mistero intorno allo stilista della Galleria Milano Moda. Nella puntata in onda lunedì 13 ottobre alle 16 su Rai 1, Odile parlerà a Marta di una telefonata misteriosa di Ettore. Nel frattempo, Adelaide proverà l’abito da sposa davanti a sua figlia e sua nipote, mentre Caterina sarà in pena per il suo fidanzato. Marcello, invece, troverà una soluzione per spostare le quote di Salvatore nella gestione della Caffetteria.

Odile ripensa alla telefonata misteriosa di Ettore

Adelaide sarà ancora impegnata nei preparativi per le sue imminenti nozze con Marcello, previste per il 25 ottobre.

La contessa proverà il suo abito da sposa davanti alla nipote Marta e alla figlia Odile. Proprio quest’ultima sarà in vena di confidenze con la cugina, alla quale racconterà di una misteriosa telefonata di Ettore. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non chiariscono due aspetti fondamentali della vicenda: se Odile origlierà la telefonata del suo collega oppure se sarà lo stilista della GMM a chiamarla direttamente. Tuttavia, un dettaglio non passerà inosservato nella puntata del 13 ottobre: la figlia della contessa verrà invitata a cena da Ettore, che coglierà l’occasione per presentarle sua sorella Greta.

Uno sconosciuto importuna Rosa

Rosa verrà importunata per strada da uno sconosciuto e la situazione prenderà una brutta piega.

Caterina sarà preoccupata perché non ha più notizie del suo fidanzato, che smetterà di inviarle lettere. Mimmo avrà in mente di proporre a Ciro una nuova persona da assumere come cameriere. Salvatore, invece, sarà impegnato a capire come gestire le sue quote del Gran Caffè Amato e, grazie all’aiuto di Marcello, riuscirà a trovare una soluzione prima del suo imminente trasferimento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico non ha accettato la proposta di Di Meo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Di Meo ha proposto un accordo a Enrico: fingere di operare i pazienti, sfruttando la sua fama, e far eseguire in realtà gli interventi chirurgici ad altri medici.

Enrico ha inizialmente rifiutato, ma in seguito ha avuto qualche ripensamento. Nel frattempo, Marta si è accorta che qualcosa non andava nel comportamento del suo compagno e gli ha chiesto spiegazioni, ottenendo però una risposta vaga. Mimmo, invece, si è recato in negozio per parlare con Delia, alla quale ha chiesto di recarsi in commissariato per effettuare il riconoscimento di una persona trovata alla manifestazione priva di documenti: si trattava di suo cugino Johnny. Quest’ultimo si è poi recato a casa delle Veneri, dove ha conosciuto Rosa e Irene.