Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un sogno inquietante per una delle protagoniste. Nella puntata in onda martedì 14 ottobre alle 16 su Rai 1, Adelaide farà un sogno che si rivelerà essere un cattivo presagio. L'abito da sposa della contessa verrà danneggiato, ma i fratelli Marchesi si attiveranno subito per porre rimedio. Nel frattempo, Rodolfo Sacchi importunerà Rosa, che verrà prontamente soccorsa da Mimmo. Spazio anche alle vicende di Roberto, indeciso se chiedere nuovamente aiuto a Tancredi per risolvere un problema legato alla nuova rubrica del giornale.

L'abito da sposa di Adelaide viene danneggiato

Adelaide sarà profondamente scossa a causa di un brutto sogno, che si rivelerà essere un inquietante presagio. L'abito da sposa della contessa verrà infatti danneggiato, ma fortunatamente gli stilisti della Galleria Milano Moda interverranno prontamente per aiutarla a risolvere la situazione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora se i fratelli Marchesi, Ettore e Greta, sono in qualche modo coinvolti nel danneggiamento del vestito nuziale. Nel frattempo, Johnny prenderà la decisione di lasciare Milano, ma un annuncio letto sul giornale gli farà cambiare idea, spingendolo a restare nel capoluogo lombardo.

Rodolfo Sacchi infastidisce Rosa

Nel frattempo, Roberto Landi combatterà a causa di un problema lavorativo: senza l'aiuto di Tancredi, potrebbe essere costretto a rinunciare alla rubrica del giornale Il Paradiso delle signore. Intanto, Rodolfo Sacchi , lo sconosciuto che si era avvicinato a Rosa Camilli la sera precedente, si presenterà nuovamente davanti alla giornalista, importunandola. Fortunatamente, Rosa non subirà conseguenze grazie all'intervento tempestivo di Mimmo Burgio, che riuscirà ad allontanare l'uomo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha notato che Mimmo è triste

Nelle precedenti puntate della soap trasmesse su Rai 1, Mimmo si è recato in negozio per chiedere a Concetta di sistemargli l'orlo della divisa.

Il poliziotto desiderava apparire impeccabile in vista dell'incontro con il prefetto, che gli avrebbe conferito un encomio per l'atto di coraggio compiuto a maggio, quando ha salvato Enrico. Tuttavia, nonostante il prestigioso riconoscimento, Concetta ha notato che Mimmo non sembrava affatto felice. Anche Roberto ha percepito il disagio del giovane Burgio e ha chiesto ad Agata se fosse a conoscenza di qualche problema che lo riguardasse. Nel frattempo, Enrico ha continuato a soffrire di tremori alla mano, ma non ha trovato il coraggio di confidare a qualcuno il suo serio problema di salute. Durante gli ultimi interventi nella clinica del professor Di Meo, il dottor Proietti ha delegato le operazioni chirurgiche ad altri colleghi, ma i pazienti hanno creduto che fosse Enrico ad averli operati. Marina Valli, in particolare, ha ringraziato Proietti per averle rimosso l'appendicite con cura, ignara del fatto che l'intervento fosse stato eseguito da un altro medico.