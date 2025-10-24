Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una bugia ben architettata da due protagonisti ai danni di una Venere. Nella puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, Mario e Roberto si stringeranno la mano fingendo di non conoscersi, e tutto accadrà davanti all’ignara Caterina. Intanto, Umberto proverà a placare la furia di Adelaide, ma senza successo. La contessa, infatti, vorrà farla pagare a Marcello e Rosa per averla ingannata.

Caterina ignora i trascorsi tra Roberto e Mario

Il ritorno di Mario a Milano sarà un duro colpo per Roberto, che ha sofferto molto quando il suo ex fidanzato lo ha lasciato all’improvviso per trasferirsi a Roma.

Proprio nella capitale, Mario ha conosciuto Caterina, con la quale si è fidanzato. Il colpo di scena arriverà quando Roberto incontrerà nuovamente Mario, scoprendo che è proprio lui il nuovo compagno di Caterina. Ci sarà però un fatto spiacevole: la figlia di Fulvio, infatti, non saprà nulla del passato tra i due. Mario e Roberto, quindi, mentiranno a Caterina, fingendo di non conoscersi e si stringeranno la mano davanti a lei come se fossero due perfetti sconosciuti.

Odile si infuria con Rosa

Nel frattempo, il matrimonio saltato tra Marcello e Adelaide avrà ripercussioni a catena tra i vari personaggi. Da un lato ci sarà Adelaide, furiosa dopo aver scoperto l’amore del suo ex compagno per Rosa; dall’altro ci sarà Odile, che, venendo a sapere quanto accaduto a sua madre, si arrabbierà con Rosa.

Umberto, dal canto suo, tenterà di calmare la contessa, ma senza successo. Spazio anche alle vicende di Irene, che ripenserà alla lettera ricevuta da sua zia Sandra, fonte di profonde riflessioni sulla sua vita sentimentale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha ospitato Johnny

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mimmo ha scoperto che nel condominio dove vive la famiglia Puglisi qualcuno ha dormito nel locale appartenente agli spazi comuni. Successivamente, Burgio ha appreso che si trattava di Johnny, che aveva utilizzato quel posto per trascorrere la notte. Mimmo, allora, ha deciso di aiutare l’amico ospitandolo a casa sua. Nel frattempo, Ciro ha preso in gestione il Gran Caffè Amato dopo la partenza di Salvatore, mentre Marcello ha acquistato tutte le quote del bar, diventandone l’unico proprietario.

Adelaide ha proseguito con i preparativi per il suo matrimonio, chiedendo ai suoi cari di fare una simulazione della consegna delle fedi. Per l’occasione, Marta ed Enrico hanno finto di essere gli sposi, mentre Anita ha portato gli anelli. Spazio anche alle vicende di Gianlorenzo, che, a causa di un impegno lavorativo improrogabile a Como, non ha potuto partecipare alla sfilata degli Ambrosini. Temendo che Delia ci fosse rimasta male per non aver presenziato con lui all’evento, Gianlorenzo ha poi scoperto che la Venere era riuscita ad andare comunque, grazie al cugino Johnny, che le aveva procurato il biglietto.