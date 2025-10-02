Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Barbieri eviterà un pericolo. Nella puntata in onda lunedì 6 ottobre alle 16 su Rai 1, Tancredi consegnerà personalmente a Marcello le foto compromettenti scattate da Malvezzi, con l’obiettivo di risparmiare sofferenze ad Adelaide. Nel frattempo, Mimmo farà la conoscenza di un parente di Delia, mentre Enrico rifiuterà l’accordo proposto da Di Meo.

Marcello riceve da Tancredi gli scatti di Malvezzi

Il mistero attorno alle foto compromettenti di Rosa e Marcello, ritratti molto vicini su una panchina, si risolverà con la scoperta del responsabile del furto degli scatti a Umberto.

Sarà Tancredi a sottrarre a Guarnieri il materiale ricevuto dal detective Malvezzi, realizzato durante la trasferta dei due ragazzi. Tancredi consegnerà le fotografie a Marcello affinché Adelaide le veda, ne resti turbata e possa così evitare un dolore alla zia poco prima delle nozze. Nel frattempo, a Il Paradiso delle Signore si dovrà trovare una nuova figura femminile per la rubrica, dopo il mancato incontro con Margherita Hack.

Enrico non accetta l'accordo con Di Meo

Nel frattempo, Enrico prenderà una decisione sofferta che segnerà la fine della sua carriera da chirurgo. Il dottor Proietti, infatti, rifiuterà l’accordo proposto dal professor Di Meo, che gli aveva chiesto di fingere di eseguire gli interventi chirurgici, mentre in realtà sarebbero stati svolti da un’équipe medica.

Di Meo intendeva sfruttare la notorietà di Enrico per ottenere vantaggi economici, nonostante il problema alla mano che impedisce al chirurgo di operare. Tuttavia, questa soluzione non si rivelerà compatibile con i principi di Proietti. Nel frattempo, Mimmo incontrerà un ragazzo durante una manifestazione pacifista, che gli confesserà di essere imparentato con Delia. Per quanto riguarda Marcello Barbieri, la sua vita prenderà una piega inaspettata: troverà un attico di lusso nel centro città e proporrà ad Adelaide di trasferirsi lì con lui, lasciando villa Guarnieri. Successivamente, Marcello compirà anche un gesto simbolico per chiudere con il passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Malvezzi ha seguito Rosa e Marcello

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Umberto ha scoperto che Marcello e Rosa sarebbero partiti insieme per Trieste e ha incaricato Malvezzi, investigatore privato, di seguirli. Durante il viaggio, l’auto di Barbieri ha avuto un guasto e si è fermata lontano dal centro abitato. In quel contesto, tra Rosa e Marcello c’è stato un momento di vicinanza, culminato in un abbraccio, seppur senza alcun bacio. Il detective è riuscito a fotografarli, in modo da avere fra le mani del materiale interessante da consegnare a Umberto.