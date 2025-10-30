Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un voltafaccia inatteso da parte di uno dei protagonisti. Nell’episodio in onda venerdì 7 novembre alle 16 su Rai 1, Tancredi rifiuterà di schierarsi al fianco di sua zia Adelaide nel piano di vendetta contro Rosa e Marcello. Tancredi offrirà il suo sostegno alla redazione del negozio. Intanto, Agata, Mimmo e Johnny partiranno per Firenze per aiutare le persone colpite dall’alluvione, mentre Enrico sarà costretto a confessare il suo problema di salute a Marta.

Tancredi aiuta Il Paradiso delle signore a sferrare gli attacchi di Adelaide

Adelaide non placherà la sua rabbia, e il desiderio di vendetta continuerà ad ardere dentro di lei. La contessa si troverà inaspettatamente sola nella sua battaglia: dopo aver chiesto a Tancredi di diventare suo complice nella disfatta di Marcello e Rosa, riceverà invece un due di picche. Tancredi si schiererà con la redazione de Il Paradiso delle signore, opponendosi agli attacchi della contessa. Le anticipazioni della puntata non chiariscono ancora in che modo Di Sant’Erasmo sosterrà Rosa, Marcello e lo staff del negozio diretto da Roberto. Intanto, proprio in atelier, si prospettano cambiamenti nell’organico: Barbara supererà la prova e diventerà ufficialmente una Venere, mentre Marcello comunicherà alle commesse di aver rassegnato le dimissioni.

Enrico confessa a Marta la verità sui suoi problemi di salute

Agata, Mimmo e Johnny lasceranno Milano per recarsi a Firenze, dove offriranno il loro aiuto alle persone colpite dall’alluvione. I coniugi Puglisi saranno orgogliosi della decisione presa dalla loro figlia minore, che ha scelto di mettersi al servizio del prossimo. È ipotizzabile che i tre ragazzi si rechino in Toscana a bordo del pulmino appena acquistato da Johnny, che si è detto soddisfatto del suo nuovo mezzo. Ci sarà poi il tanto atteso confronto tra Enrico e Marta. Da mesi, infatti, il dottor Proietti ha mentito alla sua fidanzata, nascondendole di avere un grave problema alla mano e fingendo di continuare a operare i pazienti in sala operatoria.

Proprio durante una giornata in clinica, Enrico si troverà in difficoltà e non riuscirà più a svolgere le sue mansioni da chirurgo. Questa situazione lo costringerà a rivelare a Marta il dramma che lo affligge da tempo. Le anticipazioni non chiariscono ancora quale sarà la reazione di Marta e si dimostrerà comprensiva o si infurierà per essere stata tenuta all’oscuro di una verità così importante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi non ha rinunciato a Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Tancredi ha dichiarato di essere cambiato e di voler recuperare il rapporto con Rosa, della quale è ancora innamorato. Di Sant’Erasmo ha inoltre aiutato la redazione del negozio a recuperare l’intervista saltata con Margherita Hack, mettendosi a disposizione per organizzare un nuovo incontro con la celebre astrofisica.

Nel frattempo, zia Sandra è arrivata a Milano per incontrare sua nipote Irene, mentre Caterina ha mostrato alle colleghe la foto del suo fidanzato, scoprendo con sorpresa che le sue amiche lo conoscono già. Mario Oradei, infatti, è una loro vecchia conoscenza che ha frequentato il negozio in diverse occasioni.