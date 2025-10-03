Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la settimana dal 6 al 10 ottobre sarà ricca di colpi di scena. In onda su Rai 1 alle 16:00, gli episodi vedranno Marcello impegnato a chiudere i conti col passato consegnando a Tancredi le foto compromettenti che lo ritraggono con Rosa. Questo eviterà che Adelaide venga a conoscenza di una verità scomoda. Intanto la contessa dovrà prendere una decisione importante riguardo alla proposta di Marcello di trasferirsi in un attico di lusso. Parallelamente, Enrico si trova a dover affrontare una difficile scelta professionale e personale, mentre Ciro tenta di ottenere un prestito per acquistare le quote della caffetteria di Salvo.

Marcello e Adelaide verso una nuova vita insieme

La proposta di Marcello di trasferirsi in un nuovo attico con Adelaide manda in crisi la contessa, che si confida con Marta e Odile. Nonostante le esitazioni iniziali, Adelaide sembra essere propensa ad accettare la proposta di Marcello, sorprendendo Umberto e preoccupando Odile. La situazione tra Marcello e Adelaide culmina con la consegna degli invitati al loro matrimonio, trovati dalle veneri nei loro armadietti.

Nel frattempo al Paradiso la redazione è divisa sull'aiuto offerto da Tancredi per recuperare l'intervista a Margherita Hack. La giornalista, al termine dell'intervista, invita Rosa e Tancredi a cena, riunendo vecchi amici. Questo evento sembra risolvere alcune tensioni passate, ma lascia spazio a nuovi sviluppi tra i personaggi.

Le difficoltà di Enrico e Ciro

Enrico si trova sempre più in difficoltà nel nascondere a Marta la verità sui suoi problemi in ospedale. Tuttavia, grazie al supporto di Di Meo, si avvicina un chirurgo svizzero che potrebbe aiutarlo a risolvere il suo problema alla mano. Ciro dal canto suo cerca un prestito per l'acquisto delle quote della caffetteria ma gli viene negato, mettendo così a rischio i suoi piani di investimento.

Nel frattempo al Circolo si consuma un nuovo scontro tra Umberto e Marcello, con il primo ancora scettico riguardo alle intenzioni del giovane. Tuttavia la decisione di Adelaide di trasferirsi sembra ormai presa, lasciando Umberto solo con i suoi dubbi e le sue preoccupazioni.

Intanto Ettore sorprende Odile con un'iniziativa romantica legata all'eclissi di Luna, rinforzando il legame tra i due.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle signore

Nella precedente puntata di Il Paradiso delle signore, andata in onda venerdì 3 ottobre, gli Amato hanno deciso di trasferirsi a Sanremo, una notizia che Salvatore comunica a Marcello mentre Elvira lo dice al direttore. Matteo, ispirato dal suo amore per Odile, ha completato una canzone per Marina. Enrico ha confessato il suo problema alla mano al professor Di Meo, mentre Mimmo ha rivelato a Roberto di non voler continuare la carriera di poliziotto. Umberto, dopo aver tentato di mostrare ad Adelaide foto compromettenti di Rosa e Marcello, si è reso conto che le immagini erano scomparse, gettandolo nel dubbio.