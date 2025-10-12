Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti di grande turbamento per una delle protagoniste, e un alone di mistero attorno a una nuova ragazza che si avvicinerà alla Contessa. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1, Rosa verrà molestata e poi aggredita da Rodolfo Sacchi. Nel frattempo, Greta Marchesi, sorella di Ettore, arriverà a Milano e si insinuerà fin da subito nella vita di Adelaide, sollevando dubbi in Umberto, che avvierà un’indagine per scoprire il passato della stilista.

Rosa viene ricoverata in ospedale dopo essere stata aggredita

Rosa si troverà per strada quando, all’improvviso, verrà importunata da uno sconosciuto, che sarà poi identificato come Rodolfo Sacchi. Anche il giorno seguente si verificherà la stessa spiacevole situazione, ma l’intervento tempestivo di Mimmo riuscirà a salvare in tempo la giornalista dall’aggressore. Questo episodio sarà fonte di grande ansia per Rosa, che però rivivrà nuovamente la terribile esperienza: Rodolfo Sacchi riuscirà a portare a termine il suo intento, aggredendola. Sarà Marcello, questa volta, a soccorrere la ragazza, mentre Mirella assisterà sconvolta alla scena. Per Rosa la situazione sarà tutt’altro che semplice, tanto da rendere necessario un ricovero ospedaliero.

In seguito, Marcello continuerà a pensare a quanto accaduto e non riuscirà a togliersi Rosa dalla mente, mentre Mirella farà una rivelazione alla giornalista, probabilmente legata a quanto accaduto per strada durante l’aggressione. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono ancora cosa abbia intenzione di dire la Venere alla collega.

Umberto non si fida di Greta Marchesi e avvia un'indagine su di lei

Odile racconterà a Marta di aver origliato una telefonata di Ettore. Va precisato che la figlia di Adelaide ha origliato una telefonata dello stilista con una donna, rimanendo turbata perché ha creduto si trattasse di un’amante di Ettore. Tuttavia, ci sarà un colpo di scena quando a Milano si presenterà Greta, sua sorella.

Pertanto, la misteriosa ragazza intenta a parlare con Ettore potrebbe essere stata proprio Greta. Ettore presenterà sua sorella a Odile, ma i fratelli Marchesi si avvicineranno anche ad Adelaide. Infatti, l’abito da sposa della contessa verrà danneggiato e i due stilisti si offriranno di aiutarla a rimediare al danno. Sarà Greta, con la sua abilità, a conquistare la contessa e a farle tornare il sorriso. Quanto accaduto solleverà dubbi in Umberto, che non crederà alla buona fede della sorella di Ettore. Le anticipazioni non chiariscono ancora le motivazioni che porteranno Guarnieri a guardare con sospetto Greta. Ci sarà poi un ulteriore colpo di scena quando Umberto arriverà addirittura ad avviare un’indagine su Greta per fare luce sul suo passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha un piano contro la famiglia di Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Ettore ha avviato un piano per insinuarsi nella famiglia Di Sant’Erasmo. Le cattive intenzioni del nuovo creativo della Galleria Milano Moda sono emerse attraverso alcune telefonate misteriose, durante le quali ha parlato con una persona all’altro capo della cornetta, lasciando intendere chiaramente di avere un conto in sospeso con qualcuno della famiglia di Odile. Tuttavia, non è stato ancora chiarito chi sia il vero bersaglio della sua vendetta: Umberto, Adelaide o qualcun altro.