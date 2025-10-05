Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi intrighi e un alone di mistero attorno a due fratelli. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1, Ettore presenterà Greta, sua sorella, a Odile. Fin da subito, la stilista catturerà l’attenzione non solo della sua datrice di lavoro, ma anche di Adelaide. La contessa, infatti, avrà un problema con il suo abito da sposa, che verrà prontamente risolto da Greta. Questo avvicinamento tra la cognata e la nuova arrivata sarà visto con sospetto da Umberto, che inizierà a indagare sul passato della giovane Marchesi.

Greta si avvicina ad Adelaide

Adelaide continuerà i preparativi per le sue imminenti nozze con Marcello, previste per il 25 ottobre. Nel frattempo, la contessa proverà l’abito nuziale davanti a sua nipote e a sua figlia. Purtroppo, Adelaide farà uno spiacevole sogno che si rivelerà essere un cattivo presagio: il suo vestito si rovinerà. Intanto, a Milano arriverà Greta, la sorella di Ettore. Quest’ultimo coglierà subito l’occasione per invitare Odile a cena e presentarle sua sorella. Intanto, la contessa sarà in crisi per il suo abito da sposa, ma i fratelli Marchesi correranno tempestivamente in suo soccorso. Greta conquisterà fin da subito la simpatia di Adelaide.

Umberto indaga sul passato di Greta Marchesi

Nel frattempo, Adelaide resterà ammaliata dalla nuova stilista della Galleria Milano Moda. Va ricordato che Ettore Marchesi, tempo prima, era stato a Villa Guarnieri, dove aveva risolto tempestivamente un problema all’abito da damigella della piccola Anita. In questa occasione, invece, la contessa noterà l’abilità della sorella di Ettore, Greta, che riuscirà persino a farle tornare il sorriso grazie alla sua creazione: un nuovo abito da sposa per le nozze con Marcello. Tuttavia, gli ultimi avvenimenti non passeranno inosservati all’occhio attento di Umberto Guarnieri, che guarderà con sospetto quanto accaduto. L’imprenditore, infatti, inizierà a indagare sul passato di Greta.

Le anticipazioni non chiariscono ancora cosa insospettirà Umberto: se ipotizzerà che l’abito da sposa sia stato rovinato di proposito, oppure se noterà qualcosa di strano nella stilista che lo porterà a dubitare della sua buona fede.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha fatto telefonate misteriose

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore ha fatto una telefonata dalla cabina presente in piazzetta subito dopo essere stato assunto come creativo alla Galleria Milano Moda. In quell’occasione, Marchesi ha rivelato al suo interlocutore che tutto stava procedendo secondo i piani. Successivamente, in una seconda chiamata, Ettore ha parlato nuovamente con la stessa persona, avvisandola di tenersi pronta a raggiungere il capoluogo lombardo per dare il via alla seconda fase del loro piano.