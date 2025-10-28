Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un dramma e la difficile accettazione della realtà per uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 novembre alle 16 su Rai 1, Enrico crederà che la sua mano sia tornata pienamente funzionale e vorrà mettersi alla prova in sala operatoria. Tuttavia, durante l’intervento accadrà qualcosa di terribile, tanto da costringerlo a rivelare a Marta tutta la verità sul suo problema di salute e su quanto accaduto sul lavoro.

Enrico si mette alla prova in sala operatoria

Enrico sarà troppo precipitoso e prenderà una decisione azzardata.

Dopo pochi giorni dall’inizio della terapia sperimentale per risolvere il problema alla mano, il dottor Proietti commetterà un errore di valutazione, convinto che la sua mano sia improvvisamente tornata quella di un tempo. Parallelamente, Di Meo sarà molto scettico sul metodo adottato dal suo collaboratore, che non seguirà affatto le istruzioni ricevute. Enrico, sicuro delle sue sensazioni, vorrà subito mettersi alla prova, non con semplici gesti, ma nel delicato lavoro di chirurgo in sala operatoria. Il professor Alberto Di Meo verrà quindi informato delle sue intenzioni.

Enrico commette un errore ed è costretto a dirlo a Marta

Nel frattempo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che in sala operatoria le cose non andranno come previsto, né come sperato da Enrico.

Quest’ultimo, infatti, commetterà un errore, e le trame delle puntate in onda dal 3 al 7 novembre lasciano intendere che qualcosa di terribile stia per accadere. Tuttavia, non vi è ancora certezza su ciò che succederà nei delicati momenti in cui il dottor Proietti avrà il bisturi tra le mani: non è chiaro se a farne le spese sarà il paziente sottoposto all’operazione o se quest’ultimo riuscirà a uscire indenne dall’intervento chirurgico. La sola certezza è che Enrico non riuscirà a svolgere il proprio lavoro e sarà costretto a raccontare a Marta quanto accaduto, rivelandole tutto il dramma che sta vivendo dal mese di maggio. Non è ancora trapelata la reazione della giovane Guarnieri di fronte alle parole del suo compagno: non è affatto detto, infatti, che Marta prenda bene la notizia, soprattutto considerando che ha più volte ribadito di non voler segreti tra loro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Di Meo ha comprato il macchinario per curare Enrico

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Enrico ha scoperto che in Svizzera è possibile sottoporsi a una cura sperimentale per risolvere il problema alla mano. Il professor Di Meo, conoscendo la situazione del suo collaboratore, ha preferito acquistare il macchinario necessario per svolgere la terapia direttamente nella sua clinica. Di Meo ha quindi comunicato al dottor Proietti che potrà effettuare la terapia sul posto, senza doversi recare ogni volta in Svizzera.