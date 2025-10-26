Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore, in programma dal 3 al 7 novembre su Rai 1, rivelano che Adelaide apparirà fuori controllo dopo essere stata lasciata da Marcello a poche ore dalle nozze. La contessa chiederà aiuto a Tancredi per organizzare una vendetta ai danni di Marcello Barbieri e di Rosa Camilli.

Adelaide organizza un piano di vendetta verso Marcello e Rosa

Umberto cercherà di calmare Adelaide che apparirà furiosa dopo aver scoperto la storia tra Rosa e Marcello. La nobile metterà a punto un crudele piano di vendetta contro la coppia, chiedendo a Roberto di licenziare entrambi da Il Paradiso delle signore perché ormai l'atmosfera è diventata insopportabile.

Odile, invece, deciderà di affrontare Rosa dopo aver saputo quello che è accaduto tra sua madre e Marcello.

Zia Sandra, invece, costringerà Irene a fare luce in merito ai suoi sentimenti. Allo stesso tempo, la capo-commessa del grande magazzino avrà un altro problema da gestire. La donna sarà costretta a trovare un'altra venere grazie alla complicità di Johnny.

Intanto Mario Oradei e Roberto Landi si stringeranno la mano davanti a Caterina, fingendo di non conoscersi affatto e come se niente fosse accaduto tra di loro.

Adelaide chiede aiuto a Tancredi

Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che il professor Di Meo scoprirà che Enrico non sta seguendo le prescrizioni mediche per recuperare le funzionalità della mano.

Marcello, invece, sarà certo che Adelaide sta tramando alle sue spalle ma lui e Rosa appariranno determinati ad affrontare ogni ostacolo per difendere il loro amore. I sospetti si riveleranno fondati poiché la nobile chiederà a Tancredi di aiutarla a rovinare Marcello. Allo stesso tempo, Rosa informerà le amiche e colleghe di aver iniziato una storia con Barbieri.

Intanto, alla radio verrà data la notizia dell'alluvione di Firenze. Barbara Musso riuscirà a fatica ad arrivare al colloquio di lavoro al grande magazzino per colpa del maltempo. Mario, invece, avrà un confronto con Roberto, impegnato ad organizzare aiuti da mandare in Toscana. Infine Agata apparirà visibilmente commossa per quanto accaduto a Firenze e per questo dirà ai genitori di voler dare il suo contributo.

Marcello ha annullato le nozze con Adelaide

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore, Fulvio ha scoperto che Catalina ha un amore segreto e per questo ha confidato le sue paure a Roberto. Quest'ultimo ha dato al capo-magazziniere alcuni consigli per superare le sue insicurezze di padre.

Delia e Botteri, invece, hanno ritrovato la loro sintonia dopo alcune incomprensioni. Umberto ha avanzato una proposta pacifica ad Adelaide mentre Marcello ha preso una decisione drammatica alla vigilia delle sue nozze. L'uomo ha annunciato ad Adelaide di non volerla più sposare.