Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano uno scossone destinato a fare grande scalpore. Nelle puntate in onda nel mese di novembre, dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai 1, le trame si faranno sempre più avvincenti con la vendetta messa in atto da Adelaide nei confronti di Marcello e Rosa. Dopo aver scoperto, nell’episodio del 31 ottobre, di essere stata lasciata a un passo dalle nozze da Barbieri per la giornalista, la contessa si mostrerà spietata e costringerà i due ragazzi ad abbandonare il negozio.

Adelaide si vendica di Marcello e Rosa

L’ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore del mese di ottobre sarà incentrata sullo stato d’animo della contessa Adelaide, affranta dopo che le nozze con Marcello non verranno celebrate per volontà di quest’ultimo. La contessa scoprirà, grazie a una conversazione tra Odile e Umberto, di essere stata lasciata per Rosa. Tuttavia, il dolore sarà troppo grande per lei: accettare di essere stata ingannata dall’uomo che amava per una donna più giovane sarà insopportabile. Nel mese di novembre, dunque, Adelaide metterà in atto la sua vendetta, portando avanti un piano contro il direttore del negozio di moda e la giornalista.

Marcello e Rosa vogliono stare insieme, Adelaide furiosa

Nel frattempo, Marcello e Rosa desidereranno iniziare la loro storia d’amore, pur consapevoli della furia di Adelaide, pronta a tutto per portare a termine la sua vendetta. Umberto, dal canto suo, cercherà di placare la cognata, ma senza successo. La contessa si mostrerà spietata al punto da licenziare immediatamente Marcello e Rosa da Il Paradiso delle signore. Adelaide chiederà anche l’aiuto di suo nipote Tancredi. Barbieri lascerà quindi il suo lavoro, ma tenterà di far risparmiare la giornalista. Per Rosa, tuttavia, non ci sarà scampo: Adelaide resterà ferma nella sua decisione. Le anticipazioni non chiariscono se qualcuno intercederà per i due innamorati, magari proprio Tancredi, visto il suo recente cambiamento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha baciato Adelaide e ha pensato a Rosa

Nelle precedenti puntate della soap, andate in onda su Rai 1, Marcello ha cercato di soffocare i suoi sentimenti per Rosa, ma è arrivato a un punto di non ritorno. Proprio durante una serata trascorsa con Adelaide, nella speranza di dimenticare la giornalista, si è ritrovato in una situazione inequivocabile. Barbieri, infatti, ha baciato la contessa, ma nella sua mente c’era Rosa. Nel frattempo, anche Matteo si è accorto che suo fratello si è cacciato in una situazione complicata e ha cercato di fargli capire che, forse, era il caso di riconsiderare il suo rapporto con la compagna, soprattutto in vista dell’imminente matrimonio.