Vanessa Gravina ha commentato la rottura tra Adelaide e Marcello ne Il Paradiso delle signore intervenendo al Festival dello spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni.

L'attrice che veste i panni della contessa ha ammesso di essere avvelenata per come sono andate le cose tra lei e Barbieri in questa decima stagione della soap, dopo che all'inizio della loro storia d'amore aveva cercato di fare il possibile per nobilitarlo, sfidando anche la società dell'epoca per la loro sostanziale differenza d'età.

L'addio tra Adelaide e Marcello al centro delle prossime puntate de Il Paradiso 10

Il colpo di scena di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore è arrivato con la puntata trasmessa venerdì 24 ottobre, quando Marcello ha scelto di comunicare alla contessa di non essere più certo dei suoi sentimenti, tanto da decidere di mandare all'aria il loro imminente matrimonio.

Un colpo al cuore per la contessa che, nel corso dei prossimi episodi della soap, si ritroverà a soffrire per come sono andate le cose, salvo poi decidere di riprendersi e reagire a modo suo.

Adelaide sarà disposta a tutto pur di vendicarsi di Marcello e fargliela pagare insieme alla compagna Rosa, tanto da chiederne il licenziamento immediato dal team del negozio milanese.

Vanessa Gravina sull'addio tra Adelaide e Marcello ne Il Paradiso delle signore 10

Una battuta d'arresto che ha lasciato sconvolti i fan della soap opera e che non ha fatto fare i salti di gioia neppure all'attrice Vanessa Gravina, così come ha raccontato nel corso dell'intervista al Festival dello spettacolo di Sorrisi e Canzoni.

"L'ho trovato in canottiera, da grande pigmalione la contessa ha costruito un'immagine perfetta. E lui mi ha ripagata così", ha dichiarato Vanessa Gravina commentando la rottura tra Adelaide e Marcello.

"Era uscito dal carcere, la contessa altro che progressista. Mise da parte un mondo di denaro, di clero e nobiltà. Sono avvelenata", ha chiosato l'attrice de Il Paradiso delle signore tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10

In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse della contessa e se ci sarà un riavvicinamento con l'ex Umberto Guarnieri, l'appuntamento con la soap di martedì 28 ottobre subirà delle variazioni nel palinsesto pomeridiano di Rai 1.

Per lasciare spazio a una diretta speciale del Tg1 dedicata alla giornata Internazionale per la preghiera di Pace presieduta da Papa Leone, Il Paradiso delle signore prenderà la linea a partire dalle 15:45 circa, andando avanti fino alle 16:30 su Rai 1.