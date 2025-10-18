Le anticipazioni di Innocence annunciano nuovi sotterfugi e menzogne tra i protagonisti. Nella puntata che sarà condivisa sabato 25 ottobre sul sito di Mediaset Infinity, Ela e Bahar Yuksel avranno un’accesa discussione riguardo alla decisione della diciannovenne di interrompere le sedute con la psichiatra. Proprio durante il litigio tra madre e figlia arriverà Harun Orhun, che mentirà alle due donne inventando di essere diretto dal dentista, e non dalla psichiatra.

Ela interrompe le sedute con la psichiatra, Bahar furiosa

Nella nuova puntata della soap turca Innocence proseguiranno le vicende di Ela, che prenderà una decisione importante riguardo al suo percorso terapeutico dopo l’aggressione: sceglierà infatti di interrompere le sedute con la psichiatra.

Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio, condiviso sulla piattaforma Infinity il 25 ottobre, non rivelano ancora la reale motivazione che spingerà la giovane a rinunciare al supporto della professionista. Quel che è certo è che sua madre Bahar non accetterà di buon grado la scelta della figlia, dando così origine a un’accesa discussione tra le due.

Ela e Bahar incontrano Harun

Nel frattempo, la lite dai toni accesi tra Ela e sua madre Bahar Yuksel avverrà per strada, proprio mentre passerà anche il signor Harun Orhun. Quest’ultimo si fermerà a parlare con madre e figlia, mentendo sulla propria destinazione. Il padre di Irem Orhun, infatti, dirà di avere un appuntamento dal dentista, ma in realtà si recherà dalla psichiatra, che in passato lo aveva aiutato molto dopo la perdita di sua moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umut è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Innocence, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Umut è stato arrestato in seguito a una soffiata. Durante la perquisizione nella cameretta del ragazzo, sono state rinvenute fotografie di Ela in pose ammiccanti e persino una ciocca di capelli della diciannovenne. Proprio mentre gli agenti si trovavano nell’appartamento di Umut, Ela e sua madre Bahar, vicine di casa, hanno assistito sconvolte al ritrovamento di quegli inquietanti oggetti. Nel frattempo, anche il padre di Ilker, Ismail Ilgaz, è finito dietro le sbarre: è stata confermata la sua presenza sulla scena del crimine e accertato che a usare la macchina rossa di Ilgaz sia stato proprio lui, responsabile di aver scaraventato Ela fuori dall’automobile.

Spazio anche alle vicende di Irem, che ha rivisto il suo ex fidanzato e ha vissuto momenti di forte ansia per il suo ritorno inaspettato. L’influencer ha temuto per il proprio matrimonio, poiché l’uomo è suo cognato, sposato con la sorella di Ilker. E non è tutto: si è scoperto che i due si sono scambiati anche un bacio quando Irem era già sentimentalmente legata a Ilker.