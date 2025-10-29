Un finale inaspettato attende gli spettatori di Innocence: la soap turca si concluderà con un evento inatteso che cambierà il destino dei protagonisti. Sabato 1° novembre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, verrà resa disponibile l’ultima puntata, in cui Ela e Ilker pronunceranno il fatidico sì. La cerimonia, intima e suggestiva, avrà luogo a bordo dell’imbarcazione dell'imprenditore, con Timur, padre della giovane Ela, e Cenk, il cognato dello sposo, tra gli invitati.

Ilker chiede la mano a Ela per la seconda volta

Ilker farà un nuovo tentativo per chiedere a Ela di sposarlo.

Nella puntata precedente, disponibile su Mediaset Infinity, si era presentato a casa della ragazza con un anello di fidanzamento, sorprendendo tutti, compresa sua madre Bahar, con una proposta inaspettata. In quell’occasione, Ela aveva scelto di non rispondere, lasciando la situazione in sospeso. Ma questa volta qualcosa sembra cambiare: si intravede una possibilità concreta che il matrimonio possa davvero avere luogo.

Ela e Ilker diventano marito e moglie, Timur e Cenk presenti alle nozze

Mentre si avvicina l’episodio conclusivo di Innocence, che verrà reso disponibile a partire dalla mezzanotte di sabato 1° novembre emergono nuovi particolari sulla seconda proposta di matrimonio tra Ela e Ilker.

Stavolta sarà Timur a facilitare l’incontro tra i due, permettendo a Ilker di avere un momento privato con la ragazza. Ela, però, non sarà subito pronta a dire sì: i dubbi e le esitazioni continueranno a tormentarla, rendendo incerta la possibilità di un futuro insieme. Nonostante le iniziali difficoltà, la trama prenderà una piega favorevole: Ela accetterà di sposare Ilker, e le nozze si svolgeranno a bordo della sua barca. Alla cerimonia saranno presenti anche il padre della sposa, Timur, e Cenk, cognato dello sposo.

Un riassunto degli episodi precedenti: Ilker ha chiesto a Ela di sposarlo

Negli episodi precedenti di Innocence, disponibili su Mediaset Infinity, la trama ha preso una piega drammatica: Ismail e Umut sono finiti in manette.

Il vicino di Ela è stato trovato in possesso di contenuti compromettenti, tra cui immagini della ragazza in atteggiamenti provocanti. Umut, travolto da un’ossessione malsana, è stato quindi accusato di averla aggredita. Parallelamente, Ilker ha chiuso definitivamente il capitolo con Irem attraverso il divorzio, tentando subito di ricominciare accanto a Ela, alla quale ha proposto il matrimonio, senza ottenere una risposta. Anche Harun è stato coinvolto in un episodio violento che ha avuto come vittima la giovane Yuksel. Grazie a una serie di flashback, è emersa una verità inquietante: il padre di Irem era presente nella casa dove Ela ha subito l’aggressione. È stato lui a utilizzare l’auto di Ilker per abbandonare la ragazza sul ciglio della strada. Inoltre, è venuto alla luce un legame passato tra Cenk e l’influencer, che in tempi non sospetti avevano vissuto un momento di vicinanza.