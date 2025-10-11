Le anticipazioni di Innocence annunciano nuovi eventi sconvolgenti destinati a stravolgere gli equilibri tra i protagonisti della soap turca. Nella puntata che sarà resa disponibile sabato 18 ottobre sul sito di Mediaset Infinity, Ismail e Umut verranno arrestati, mentre Ela sarà sconvolta quando scoprirà cosa è stato trovato a casa del suo amico. Nel frattempo, la diciannovenne inizierà a ricordare cosa è accaduta il giorno dell'incidente.

Ismail e Umut vengono messi in carcerazione preventiva

La delicata vicenda dell'aggressione a Ela giungerà a un punto di svolta quando verranno accertate le responsabilità di Ismail e Umut.

È importante ricordare che il padre di Ilker è stato l'autore dell'aggressione, nonché colui che ha gettato Ela in mezzo alla strada utilizzando l'automobile del figlio. Umut, invece, era sicuramente presente sul luogo del crimine ed è finito al centro delle indagini a causa del signor Ilgaz e della sua amante. Nella nuova puntata, sia Ismail che Umut verranno sottoposti a carcerazione preventiva. Le indagini della polizia proseguiranno per fare luce su nuovi elementi che potrebbero chiarire ulteriormente la posizione di entrambi.

Ela sconvolta per quanto rinvenuto a casa di Umut

Nel frattempo, gli agenti si recheranno a casa di Yelda e Umut, dove troveranno prove agghiaccianti dell'ossessione del ragazzo per la sua vicina di casa.

Ela e Bahar assisteranno alla perquisizione della polizia e, quando gli agenti rinverranno disegni di Ela in pose ammiccanti e una ciocca di capelli, sarà un duro colpo sia per la madre della ragazza, Bahar, sia per la stessa diciannovenne. Ela, sconvolta, scoppierà in lacrime. I colpi di scena non mancheranno, poiché la figlia di Bahar ricorderà infatti un dettaglio cruciale del giorno dell'incidente: aveva incontrato Umut per strada prima di recarsi a Riva in taxi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ismail ha incastrato Ilgaz

Nelle precedenti puntate di Innocence, rese disponibili su Mediaset Infinity, la madre di Ilker ha architettato un piano per farla pagare al marito Ismail per tutto il male subito durante il loro matrimonio.

Attraverso alcuni flashback, sono stato ricordate le terribili angherie che il signor Ismail ha inflitto alla moglie e al figlio quando quest'ultimo era ancora molto piccolo. Nel frattempo, Hale ha fatto installare una telecamera nascosta in una villa per spiare il consorte in compagnia della sua avvocata, nonché amante. Dopo aver scoperto il tradimento e ascoltato la confessione del marito alla donna, è emersa la verità sulla notte dell'aggressione a Ela: è stato Ismail a prendere la diciannovenne, caricarla sull'auto di Ilgaz e abbandonarla per strada. Ilker, nel frattempo, ha continuato a frequentare Ela, ma Irem ha scoperto che il consorte non ha mai smesso di vedere la sua amante.