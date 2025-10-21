Ivana Castorina ha parlato del proprio percorso personale al Grande Fratello 2025. La concorrente attualmente in gioco nella casa ha fatto luce sulle tappe che l’hanno portata a riconoscersi per ciò che è e sul percorso di transizione: “Esisto e non devo chiedere scusa”, ha dichiarato.

Grande Fratello, Ivana Castorina racconta la sua storia personale

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 20 ottobre 2025, Ivana Castorina ha ripercorso la storia della sua vita, segnata dalla battaglia portata avanti per la libertà di essere se stessa.

Nel suo racconto pubblico per la prima volta, la concorrente ha detto che a 35 anni si sente finalmente fiera della propria identità e ha dichiarato di non voler più giustificare la sua verità a chi la ha giudicata o sminuita, arrivando a definirla “uno scherzo della natura”.

Il suo percorso è iniziato quando aveva 19 anni, in un periodo in cui sentiva l’urgenza di riconoscersi come donna, vivendo un profondo conflitto con il corpo che non la rappresentava. In confessionale, interpellata da Simona Ventura sul motivo per cui abbia scelto di raccontare oggi questo capitolo della sua vita, Ivana ha spiegato: “Perché per tanto tempo ho subito il giudizio della gente, che mi diceva che avrei potuto fare una sola professione, che non sarei arrivata da nessuna parte.

Perché mi consideravano uno scherzo della natura”.

La dichiarazione d'amore di Ivana al marito Tony

Tra le dichiarazioni lanciate in diretta, Ivana Castorina ha rivendicato con orgoglio la sua storia personale, ricordando di essere un’operaia e una donna sposata con Tony. Ha quindi rivolto un messaggio di sostegno a chi vive percorsi simili al suo: "Non devo chiedere scusa a nessuno, sono qui ed esisto". Raccontandosi al Grande Fratello, Ivana ha chiarito di essere nel gioco televisivo di Mediaset anche con l’intento di dare voce a quei figli che chiedono aiuto ai genitori per essere compresi.

Non sono mancati neppure i passaggi dedicati all’amore per Tony, l’uomo che l’ha sposata guardando alla persona che è oggi.

"Lui mi ha sempre detto: 'Io ho conosciuto una donna bellissima, non mi importa di chi eri prima'", ha raccontato, visibilmente emozionata. Dal suo canto Tony è entrato nella casa per riabbracciarla dopo il suo racconto pubblico: "Ce l’hai fatta", le ha detto da ospite del GF.

Il pubblico supporta la gieffina

Nelle ore successive alla diretta, sui profili social del Grande Fratello i telespettatori appaiono divisi rispetto al racconto di Ivana.

Emergono perlopiù messaggi di chi sostiene la scelta della concorrente di condividere la propria esperienza personale in tv, in risposta a chi le attribuisce l’intenzione di cercare visibilità per un tornaconto personale. “Il modo in cui Ivana si espone è di una delicatezza estrema, questa donna ha tutta la mia ammirazione”, si legge tra i commenti degli utenti sulla pagina Instagram del programma.