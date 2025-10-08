Nel corso delle puntate finali de La forza di una donna (titolo originale turco Kadin) in programma prossimamente su Canale 5, Sirin finirà all'interno di una clinica psichiatrica. Arif, invece, farà una romantica proposta di nozze a Bahar Cesmeli grazie all'aiuto di tutta la famiglia.

Sirin viene rinchiusa in una clinica psichiatrica

Sirin verrà rinchiusa in una clinica psichiatrica per i crimini che ha commesso. La donna rivelerà di aver ucciso Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale. Enver e Bahar capiranno che Sirin deve pagare per le sue azioni e per questo la rinchiuderanno in una clinica da dove riuscirà a fuggire nel giro di poco tempo.

La donna proverà a contattare suo padre che invece di aiutarla collaborerà con la polizia per farla arrestare.

Il pubblico poi assisterà a un salto temporale di tre mesi. Bahar diventerà una famosa scrittrice grazie a un libro in cui racconterà la sua vita difficile che ha dovuto fare prima di raggiungere la felicità. La protagonista incontrerà Fazilet, la quale le dirà di essere in contatto con un gruppo di persone che vogliono portare la sua storia in televisione. La proposta sarà rifiutata dalla madre di Nisan, decisa a mettere la sua storia solo sulle pagine di un libro.

Arif chiede Bahar in sposa

Successivamente Bahar e Arif trascorreranno una piacevole giornata in mezzo alla natura quando verranno sopraggiunti da un forte temporale che impedirà loro di far ritorno a casa.

I due passeranno la notte alla tenuta prima di far ritorno da Nisan e Doruk. La protagonista sarà sorpresa da una romantica proposte di nozze. Enver prenderà parola al posto di Arif, dichiarando: "Ci siamo riuniti qui, come famiglia, per qualcosa di molto speciale. Nisan e Doruk, il meraviglioso Arif intende chiedere la mano della vostra preziosa madre". La richiesta sarà accettata dalla donna, che apparirà visibilmente emozionata di sposare il barista.

Sarp ha riabbracciato Bahar dopo molto tempo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad ottobre su Canale 5, Sarp ha finalmente riabbracciato Bahar. Il momento di gioia si è spezzato dopo qualche minuto poiché l'uomo è dovuto scappare dagli uomini di Nezir.

Sarp ha poi pensato di fare un accorato appello a Munir, terrorizzato che il padre di Mert potesse far del male alla sua prima famiglia. L'uomo ha chiesto al suo tirapiedi di trovargli un nascondiglio sicuro per nascondere Bahar, Nisan e Doruk. Sarp ha poi dovuto affrontare un discorso molto delicato con Piril quando le ha confidato di essere minacciato da Nezir e sotto ricatto da parte di Sirin, che è in possesso di alcune fotografie compromettenti. L'uomo però è all'oscuro che sua moglie abbia già visto le foto.