Le trame delle puntate turche de La forza di una donna (Kadin) in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) metterà in azione un piano crudele ai danni di suo nipote Doruk Cesmeli. La donna inciterà Il bambino a saltare giù dalla finestra con l'intenzione di porre fine alla sua vita.

Sirin vuole che Doruk salti giù dalla finestra

Tutto inizierà quando Sirin irromperà nell'appartamento di sua sorella Bahar approfittando di un suo momento di distrazione. Nisan si troverà sotto la doccia mentre suo fratello Doruk sarà da solo in soggiorno.

La donna, a questo punto, metterà un azione un diabolico piano ai danni del nipote. Sirin riuscirà a far avvicinare il bambino alla finestra dove ci sarà un materasso appoggiato sul marciapiede. Il fratello di Nisan chiederà alla zia se il materasso è per saltarci sopra. La donna dirà al nipote che l'oggetto è una specie di trampolino, invitandolo a saltare giù dalla finestra. La figlia di Enver rivelerà che Satilmis e Bahar l'avevano fatto in passato.

Bahar salva suo figlio prima che sia troppo tardi

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Doruk apparirà incuriosito dall'idea di usare il materasso come trampolino nonostante abbia paura dell'altezza. Il bambino salirà sul divano in procinto di saltare dalla finestra sotto incitamento di Sirin, che si posizionerà accanto al materasso.

La donna chiederà a suo nipote di chiudere gli occhi e di lanciarsi nel vuoto, apparendo intenzionata ad ucciderlo. Il piano crudele di Sirin fallirà grazie a Bahar, che salverà suo figlio prima che sia troppo tardi. La donna disperata chiederà cosa stava facendo a suo figlio, che le risponderà che sua zia gli aveva chiesto di saltare giù dalla finestra.

Bahar è rimasta delusa dai parenti e amici per averle nascosto la verità su Sarp

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) è rimasta delusa dalla scelta di parenti e amici di non rivelarle prima che Sarp fosse ancora vivo. Allo stesso tempo, l'uomo ha cercato un modo per contattare la moglie senza farsi vedere dagli uomini di Nezir, che stanno sorvegliando l'abitazione.

Ceyda, invece, ha avuto un colloquio con la dottoressa Jale che le ha offerto la possibilità di diventare la babysitter di suo figlio Bora.

Sirin, intanto, è apparsa sempre più indispettita della vita in famiglia. La donna ha messo i piatti sporchi nello spazio della cucina dove prima c'era la lavastoviglie, che è stata donata a Bahar per facilitare le sue faccende domestiche. Enver è andato su tutte le furie per il comportamento della figlia.