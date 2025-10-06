Le trame delle puntate turche della Soap Tv Kadin (La forza di una donna) in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sirin organizzerà un piano diabolico contro il suo datore di lavoro. La donna farà in modo che Dundar perda i clienti del suo esercizio commerciale, comportandosi in modo scorretto con loro. Il gesto verrà presto scoperto dall'uomo che non esiterà a licenziarla.

Dundar ha un forte calo delle vendite a causa di Sirin

Tutto inizierà quando Hatice ed Enver affitteranno la camera da letto di Sirin a Idli, la cugina di Emre.

La scelta non sarà condivisa dalla sorellastra di Bahar a causa di un precedente litigio avvenuto all'interno di una caffetteria. Allo stesso tempo, Sirin organizzerà un nuovo piano diabolico ai danni di Dundar. La donna inizierà a comportarsi in maniera dolce coi clienti quando il suo datore di lavoro sarà nei paraggi per poi trattarli male quando si allontanerà dal negozio. Dundar noterà così un drastico calo delle vendite che non riuscirà a giustificare. L'uomo inizierà a sospettare che Sirin stia facendo qualcosa ogni volta che si trova da sola all'interno dell'esercizio commerciale. Dundar organizzerà quindi una trappola con la complicità di sua moglie.

Sirin viene licenziata da Dundar

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che la consorte di Dundar si presenterà al negozio e senza svelare la sua vera identità provocherà Sirin finché quest'ultima non le sconsiglierà di acquistare le stoffe del marito.

L'uomo telefonerà ad Enver per comunicargli che intende licenziare sua figlia a causa del suo comportamento scorretto.

Sirin in ansia per la sfuriata di suo padre avrà un nuovo asso nella manica da giocarsi. La giovane scoprirà che Enver non lavora in uno studio medico come aveva detto ad Hatice ma vende frutta e verdura in una bancarella mettendo a rischio la sua salute. Sirin approfitterà della bugia di suo padre per metterlo nei guai quando lui proverà a sgridarla davanti ad Hatice.

Bahar ha scoperto che Sarp è ancora vivo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Bahar è guarita grazie al trapianto di midollo osseo donato da Sirin.

La protagonista ha scoperto che Sarp è ancora vivo. Hatice e le altre donne, invece, hanno avuto un confronto con Bahar per dirle come mai le abbiano taciuto la verità sul ritorno di Sarp. Cesmeli non è riuscita a concedere il perdono alla madre e alle sue amiche, chiudendo ogni rapporto con loro. La donna è apparsa profondamente delusa dal comportamento dei suoi famigliari.