Le trame delle puntate de La forza di una donna (Kadin), in onda prossimamente su Canale 5, anticipano che Azmi sarà protagonista di un duplice omicidio: ucciderà con un colpo di pistola Suat, poi farà lo stesso con Nezir dopo che quest’ultimo gli chiederà di uccidere suo fratello Munir.

Azmi pone fine alla vita di Suat

Tutto inizierà quando Suat si recherà a casa di Nezir, insieme al suo fedele braccio destro Munir, dopo aver ricevuto una sua chiamata. Si ritroverà faccia a faccia con il suo rivale, che gli rivelerà di essere ancora profondamente triste per la morte di suo figlio Mert.

Nezir, a questo punto, accuserà Suat di essere interessato solo al denaro, non dandogli nemmeno il merito di avergli salvato la vita. L'uomo darà ordine ad Azmi di porre fine alla vita del padre di Piril. Lo scagnozzo non esiterà a sparargli un colpo di pistola contro Suat, uccidendolo.

Azmi uccide Nezir

Nezir accuserà Azmi di averlo tradito per salvare la vita di suo fratello Munir. L'uomo darà ordine al suo tirapiedi di ucciderlo per dimostrargli la sua totale lealtà, dichiarando: "Apprezzo la tua dedizione verso la tua famiglia, ma i cani devono essere fedeli a una persona, solo al loro proprietario. Nonostante questo, ti darò l'opportunità di riscattare i tuoi peccati: uccidi tuo fratello".

Azmi non ascolterà la richiesta eliminando Nezir con un colpo di pistola.

Sarp ha riabbracciato la sua prima famiglia dopo tempo

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, andati in onda a inizio ottobre su Canale 5, la dottoressa Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si sono recati a casa di Bahar (Özge Özpirinççi) con l'intenzione di raccontarle la verità su Sarp. Allo stesso tempo, Arif (Feyyaz Duman) ha temuto di aver perso Bahar e il legame che aveva stretto con tutta la sua famiglia.

Sarp, invece, ha chiesto aiuto a Munir per avvisare Bahar e i bambini del pericolo che stanno correndo con Nezir. L'uomo è riuscito a incontrare la sua prima famiglia, lasciandoli sconvolti. Doruk ha pensato che fosse tutto un sogno, ma sua madre gli ha detto che si tratta della realtà.

Bahar è apparsa visibilmente scossa dopo aver ascoltato alcuni dettagli sul ritorno di Sarp.

Sirin (Seray Kaya), intanto, ha ricattato Piril (Ahu Yağtu) con delle foto su Sarp, ma lei esausta non è apparsa per nulla spaventata.

Infine la dottoressa Jale (Ece Özdikici) si è rifiutata di prendere Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) come babysitter di suo figlio Bora. La decisione ha gettato in crisi la cantante, desiderosa di ottenere quel lavoro.