Kevin Federline sostiene che Britney Spears abbia dei problemi psicologici e che i loro figli abbiano paura di lei. Una versione che anticipa il rilascio del memoir dell'ex ballerino 'You Thought You Knew' e che, ora, la cantante sconfessa in uno sfogo sul social X.

Britney Spears, Federline preoccupato per lei e i loro figli

"Mi hanno raccontato cose sconvolgenti e terrificanti", ha dichiarato Kevin nell'intervista a Entertainment Tonight, parlando di Sean Preston e Jayden James. I figli non vorrebbero vedere la madre, Britney Spears, in quanto terrorizzati dalla sua instabilità.

Sugli aneddoti raccontati dai ragazzi, Federline spiega: "I ragazzi hanno detto di averla vista in piedi sopra di loro. Li guardava mentre dormivano, con un coltello in mano".

Gli aneddoti riportati nel memoir in uscita arrivano tempo dopo la vittoria di Spears nella battaglia legale per la libertà dalla conservatorship. La tutela legale, durata dal 2008 al 2021, ha dichiarato Britney come soggetto incapace di agire, vincolandola al controllo dei tutori. Una sentenza emessa dalla Superior Court di Los Angeles ha messo fine alla conservatorship, grazie anche al supporto dei fan della cantante, con il "Free Britney movement" sui social.

Secondo Federline, la cessazione della tutela non starebbe aiutando l'ex moglie.

L'ex ballerino teme, infatti, che, se non supportata, la cantante potrebbe rischiare la vita per effetto della sua instabilità. I figli, di conseguenza, rischierebbero di crescere senza la madre.

La risposta di Britney Spears

Britney Spears, intanto, ha commentato la versione dei fatti racontata dall'ex, trovando sostegno da parte dei fan. "Credetemi, le bugie contenute in quel libro stanno andando dritte in banca. Sono l’unica che viene davvero ferita in tutta questa storia". In un lungo post sul social X, la cantante ha replicato a Federline, sostenendo che i figli maggiorenni non le fanno visita da tempo e non per i suoi sedicenti problemi psicofisici. E tra le righe sconfessa così l'ex marito: "Sono una donna intelligente che ha cercato di vivere una vita normale e privata negli ultimi 5 anni.

Parlo di questo, perché sono stufa.“

Federline tradito da Spears? Il j'accuse

La versione di Federline è arrivata anche sui social e non solo nelle nuove interviste. In alcuni post riguardanti le indiscrezioni contenute nel libro "Thought You Knew", Federline sottolinea di essere stato tradito da Britney. Ha svelato di aver sorpreso Spears baciare con la ballerina scelta per l'Onyx Hotel Tour nei Paesi Bassi, Teresa Espinosa.

Il legame con l'ex moglie avrebbe vissuto anche un'altra crisi prima del matrimonio. Kevin sostiene che, il giorno prima di sposarlo, Britney gli confidò di aver chiamato l'ex Justin Timberlake. Nell'intervista a Entertainment Tonight ricorda, così, il 17 settembre del 2004: "Le ho detto che non dovevamo fare un passo importante se non lo voleva davvero. Lei invece mi ha detto 'no tranquillo. Volevo solo assicurarmi con Justin di certe cose'".