Doruk e Nisan verranno rapiti nella puntata de La forza di una donna di lunedì 20 ottobre: il sequestratore andrà a prenderli da scuola dicendo di essere un amico di Sarp.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si recherà all'appuntamento in hotel con Sarp, ma capirà subito che è una trappola. All'improvviso, infatti, Munir si avvicinerà a lei e le dimostrerà di sapere tutto della sua vita. Successivamente, l'uomo consegnerà a Bahar il telefono con Doruk e Nisan in videochiamata e le dirà che i bambini sono nelle loro mani. Bahar supplicherà di risparmiare la vita ai suoi figli, dicendosi disposta a tutto per salvarli.

Bahar raggiungerà l'hotel ma non ci sarà Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar riceverà un messaggio da Sarp e sarà al settimo cielo. La donna sarà emozionata all'idea di poter finalmente rivedere suo marito e scoprire cosa gli è successo. Bahar si sveglierà di ottimo umore, pronta a recarsi all'appuntamento con Sarp e felice perché l'uomo ha mantenuto la promessa di tornare da lei. La donna ignorerà che si tratta di una trappola organizzata da Suat, Piril e Sirin per metterla di fronte a una cruda realtà ed allontanarla definitivamente da suo marito. A mandare il messaggio con l'appuntamento a Bahar, infatti, non sarà affatto Sarp ma Suat che la attirerà in un hotel di lusso con uno scopo ben preciso.

Bahar si recherà all'appuntamento e sarà accolta da uno dei dipendenti della struttura che la farà accomodare su una panchina. Presto, tutto quello che la donna aveva sempre sognato si trasformerà in un incubo. Mentre Bahar sarà in attesa dell'arrivo di Sarp, infatti, un uomo andrà a scuola dai bambini e si presenterà come un amico del loro padre. Doruk e Nisan seguiranno senza esitazione il rapitore, perché la voglia di rivedere Sarp sarà forte. I bambini saranno portati in un'auto e si illuderanno che di lì a poco sarebbe arrivato il loro papà. Nel frattempo, Bahar resterà sulla panchina e aspetterà suo marito che tarderà ad arrivare. Al posto di Sarp arriverà Munir che si siederà di spalle alla donna e le dirà di sapere tutto di lei: il nome dei suoi figli, di suo marito e del quartiere in cui vive.

Bahar inizierà a spaventarsi e si guarderà intorno, sperando che arrivi presto Sarp.

Bahar terrorizzata: Munir sa tutto di lei e della sua famiglia

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 20 ottobre, Munir elencherà a Bahar i nomi di Ceyda, Hatice, Enver, Arif facendole capire che tutti sono in pericolo. "I tuoi figli sono nelle nostre mani", concluderà l'uomo facendo gelare il sangue a Bahar, "Non fare nessun passo falso o moriranno". Per la donna sarà un duro colpo e Munir rincarerà la dose passandole il suo telefono, con Doruk e Nisan in videochiamata. I bambini, ignari di tutto, spiegheranno alla mamma che sono in macchina e stanno andando da Sarp con un suo amico. Appena chiuderà la chiamata, Bahar scoppierà a piangere e implorerà Munir di non fare del male ai bambini, dicendosi disposta a tutto pur di salvarli.

L'incontro di Sarp e Bahar e la promessa che ha fatto sperare

Nelle puntate precedenti, Sarp ha bussato a casa di Bahar e l'ha riabbracciata dopo quattro anni di assenza. Marito e moglie si sono emozionati, ma la felicità è durata solo pochi minuti. L'uomo, infatti, è andato via di corsa, promettendo a Bahar che sarebbe tornato. Da quel giorno, la donna, Doruk e Nisan non hanno fatto altro che aspettare un segnale da Sarp che però non è arrivato. Nel frattempo, Sirin ha unito le sue forze a quelle di Piril e Suat per dividere Bahar da suo marito. Lo scopo dei tre è fare in modo che Bahar veda Sarp con la nuova famiglia senza poter parlare direttamente con lui.