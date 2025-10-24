Yusuf simulerà un infarto per portare Arif lontano dal palazzo e lasciare campo libero a Nezir nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 29 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Nezir sarà pronto a rapire Bahar e Yusuf sarà suo complice per lasciare le donne da sole nel palazzo. Arif verrà svegliato dalle urla di suo padre e lo porterà in ospedale, allarmato per le sue condizioni di salute. Nel frattempo, Hatice, Bahar e Yeliz staranno accanto a Nisan che avrà la febbre alta. Sirin, di ritorno dalla cena con Suat, apprenderà che sua madre dormirà da sua sorella e sarà terrorizzata all’idea che la sua vita sia in pericolo.

Hatice dormirà da Bahar, Nisan avrà la febbre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir progetterà un piano per attirare Sarp nella sua trappola. Ordinerà ai suoi scagnozzi di fare irruzione nel palazzo di Bahar e rapire lei e i bambini. Nezir sarà molto chiaro: nessuno dovrà fare del male alla donna e ai suoi figli, perché l'unico bersaglio dovrà essere Sarp. La sera prima del rapimento, Sirin andrà a cena con Suat, che le illustrerà il piano di Nezir per la notte. Quando la ragazza tornerà a casa e non troverà Hatice, sarà terrorizzata. Enver le dirà che la donna quella notte dormirà a casa di Bahar perché ha la febbre. Mentre gli uomini di Nezir si prepareranno per il loro piano, a casa di Bahar sorgerà un nuovo imprevisto: anche Nisan avrà la febbre alta e questo metterà in agitazione tutti.

Yeliz, Hatice e Bahar proveranno a far stare meglio la piccola bagnandole la fronte con dell'acqua fredda. Nel frattempo, al piano di sotto ci sarà un insospettabile complice di Nezir, Yusuf, a conoscenza del rapimento che di lì a poco si svolgerà. Il padre di Arif, consapevole del grande pericolo che tutti corrono, fingerà di sentirsi male. L'uomo riceverà una telefonata da parte degli uomini di Nezir e assicurerà loro che presto suo figlio sarà fuori dal palazzo e Bahar non avrà aiuti in cui sperare.

Sirin in preda all'ansia per Hatice

Nelle puntate de La forza di una donna in onda mercoledì 29 ottobre, Yusuf simulerà un infarto e urlerà ad Arif di aiutarlo. L'uomo correrà nella stanza di suo padre che gli chiederà di portarlo subito in ospedale senza chiamare l'ambulanza.

Arif preparerà la macchina e aiuterà suo padre ad alzarsi per andare al pronto soccorso. Gli uomini di Nezir avranno campo libero perché all'interno del palazzo ci saranno solo Bahar, Hatice, Ceyda, Yeliz e i bambini. Sirin, in preda all'agitazione, scoppierà a piangere e rimprovererà Enver per aver permesso a sua moglie di dormire fuori casa.

L'ultimo giorno di Bahar, Yeliz e Ceyda insieme

Nelle puntate precedenti, Bahar, Yeliz e Ceyda si sono abbracciate promettendosi sostegno reciproco. Le tre amiche hanno deciso di non dipendere da nessun uomo e di ricominciare una nuova vita. Yeliz ha trovato lavoro in un negozio di abiti, mentre Bahar ha iniziato a lavorare in un bistrot come cassiera. Il proprietario del bistrot è Emre, il padre del figlio di Ceyda.

Quando quest'ultima lo ha scoperto ha confidato a Bahar la sua storia d'amore di gioventù e le ha detto che Emre non sa nulla del figlio. La nuova vita delle amiche, però, ha le ore contate perché tutto sarà stravolto dopo la notte del rapimento.