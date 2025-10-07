Sarp prenderà in affitto la casa sopra a quella di Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna e questa scelta non piacerà affatto alla protagonista.

Le anticipazioni rivelano che Bahar chiederà a Sarp di rispettare la sua scelta di non stare più insieme e cercare una casa per lui. L'uomo, però, deciderà di restare al palazzo cambiando solo piano e senza consultare Bahar che davanti al fatto compiuto si sentirà poco rispettata. Sarp si rivelerà un uomo geloso e molto possessivo, tanto che arriverà più volte allo scontro fisico con Arif e strapperà la collana di Bahar.

Bahar escluderà un ritorno con Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i suoi bambini saranno rapiti da Nezir Korkmaz, deciso a portare avanti la sua vendetta. L'uomo terrà prigionieri anche Suat, Munir e Sarp che saranno trattati in modo decisamente diverso dal resto degli ostaggi. Bahar e i bambini, infatti, sembreranno degli ospiti di Nezir che durante questo periodo si affezionerà moltissimo a Doruk e sarà ricambiato. Sarp, invece, sarà rinchiuso senza acqua e cibo e sottoposto a torture psicologiche che lo faranno crollare. Nezir, infatti, gli farà credere che ha fatto del male a Doruk e che sposerà Bahar. Tutto questo finirà nel migliore dei modi, perché dopo una segnalazione alla polizia da parte della sorella di Arif, Bahar e gli altri saranno liberi di tornare a casa e non dovranno più preoccuparsi di Nezir.

Sarp passerà alcuni giorni a casa di Enver con Bahar perché non avrà un posto dove andare, ma la donna sarà molto chiara con lui: non ci sarà più la famiglia che avevano costruito un tempo. Bahar non proverà più dei sentimenti per Sarp e inoltre non potrà perdonargli tutti i guai che lei e i suoi cari hanno dovuto passare da quando è tornato. La donna concorderà con suo marito che avranno un buon rapporto per il bene di Doruk e Nisan, ma tra loro non ci sarà mai più un rapporto d'amore. Sarp sembrerà rassegnarsi, ma in realtà non sarà così e non rispetterà affatto gli spazi di Bahar.

Il lato possessivo di Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp assicurerà a Bahar che rispetterà la sua scelta e si cercherà una casa.

L'uomo terrà fede alle sue parole solo in parte, perché affitterà un appartamento, ma prenderà proprio quello che si trova al piano sopra a quello di Bahar. In questo modo, Sarp terrà sotto controllo Bahar e Arif e questo non sarà affatto apprezzato dalla protagonista. Quando Bahar vedrà che Sarp ha portato i suoi figli nella nuova casa che si trova al piano superiore si sentirà mortificata e poco rispettata. L'uomo, inoltre, non nasconderà il suo disprezzo per Arif, arrivando a distruggere il gioco che Doruk ha ricevuto da lui e a strappare la collana che l'uomo aveva regalato a Bahar. Questi atteggiamenti non faranno altro che inasprire i rapporti e le tensioni all'interno del palazzo. Doruk e Nisan assisteranno a uno scontro fisico tra il loro padre e Arif, ma si lasceranno facilmente conquistare dai gesti di Sarp che li ricoprirà di giochi.

Il ritorno di Sarp e il rapimento di Arif

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp è tornato nella vita di Bahar che non sa assolutamente nulla di lui. La donna sta aspettando che suo marito torni come ha promesso, ma non ha idea che lui ha un'altra famiglia con Piril. Bahar ignora anche che Sarp è in pericolo e spera che la loro famiglia possa ricomporsi presto. Intanto Nezir è sulle tracce del suo nemico e Arif si è accorto di una presenza invadente al palazzo di fronte a quello di Bahar. Nezir ha provveduto a risolvere questo problema facendo rapire Arif che ha passato delle ore terribili in mano ai sequestratori. L'uomo è tornato a casa in pessime condizioni, ma quando Bahar è andata da lui le ha chiuso la porta in faccia. La donna adesso si sente profondamente in colpa per tutto quello che sta succedendo ai suoi cari.