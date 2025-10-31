Ceyda abbraccerà i figli di Yeliz al suo funerale nella puntata de La forza di una donna di sabato 8 novembre.

Le anticipazioni rivelano che sarà un momento molto toccante per i protagonisti che saluteranno per l'ultima volta la loro amica Yeliz. Bahar sarà l'unica a non presenziale ai funerali perché Sarp la terrà all'oscuro di tutto pur di averla con sé.

Ceyda perderà i sensi durante la sua esibizione

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar inizierà una convivenza forzata con Piril. Per le due donne non sarà affatto facile condividere lo stesso tetto, anche perché Doruk e Nisan si rifiuteranno di fare amicizia con i fratellini.

Bahar cercherà il modo migliore per rendere tutto più sopportabile, invitando i bambini alla pace e cercando un compromesso con la sua rivale. Nel frattempo, a Tarlabaşı, Ceyda si preparerà ad esibirsi al locale, ma il suo pensiero non riuscirà a staccarsi dal ricordo di Yeliz. Costretta dal bisogno di lavorare, la donna canterà ugualmente, ma prima di esibirsi berrà qualche bicchiere in più per farsi forza. Il capo la sorprenderà in lacrime e la rimprovererà, intimandole di fare una buona performance. Quando Ceyda salirà sul palco, darà il meglio di sé, ma ogni parola della sua canzone sarà dedicata a Yeliz. La donna soffrirà così tanto che vedrà la sua amica tra i tavoli, insieme ad Arif, e tornerà a sorridere solo per un attimo.

Durante l'esibizione, Ceyda scoppierà a piangere e perderà i sensi, ma Arif correrà ad aiutarla. L'indomani ci saranno i funerali di Yeliz e sarà un momento molto difficile per tutti.

Il giorno più difficile per Ceyda, Hatice e Enver

La puntata de La forza di una donna di sabato 8 novembre sarà una delle più tristi della soap. Hatice e Enver si faranno forza l'un l'altra per affrontare una giornata difficile, mentre Bahar, ignara di tutto, proverà a far accettare ai bambini Piril e i gemelli. Arif e Ceyda raggiungeranno Enver, Hatice per recarsi al funerale e Sirin si unirà a loro. Nel vedere i bambini di Yeliz accanto alla bara della mamma, Ceyda non potrà trattenere il pianto. I figli della defunta correranno incontro all'amica della loro madre e piangeranno insieme a lei per il terribile lutto subito.

Enver e Arif porteranno la bara e sarà un momento molto toccante per tutti. Allo chalet, invece, i sentimenti e le emozioni saranno opposte: Bahar non avrà idea di quello che sta succedendo al quartiere perché Sarp la terrà all'oscuro di tutto.

Yeliz e Ceyda: una grande amicizia partita in sordina

Nelle puntate precedenti, Yeliz è morta tra le braccia di Ceyda durante l'agguato degli uomini di Nezir. Questo tragico accaduto ha cambiato per sempre le vite di tutti. Tra Ceyda e Yeliz non è stato sempre tutto rose e fiori. All'inizio della loro conoscenza, le due donne non potevano sopportarsi perché erano gelose del rapporto che ognuna aveva con Bahar. Yeliz criticava Ceyda per il suo modo di vivere, ma quando è stata in difficoltà si è ricreduta.

Yeliz, infatti, al momento del divorzio, non sapeva dove andare e Ceyda le ha aperto le porte della sua casa. La convivenza ha reso la loro amicizia ogni giorno più solida, tanto da non poter più fare a meno l'una dell'altra.