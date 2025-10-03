Hatice chiederà a Enver di pensare anche a Sirin nella puntata de La forza di una donna di giovedì 9 ottobre: "Non scordiamoci di lei, anche lei è malata", dirà la donna.

Le anticipazioni rivelano che Bahar continuerà a tenere tutti lontani da lei e, per questo motivo, Enver e Hatice non andranno a bussare alla sua porta. Arif, nel frattempo, dirà a Ceyda che i nuovi inquilini sono sempre alla finestra e teme che stiano pedinando Bahar. "Forse li ha mandati Sarp", dirà l'uomo all'amica che lo incoraggerà a combattere per la sua amata.

Ceyda ed Arif preoccupati per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif si recherà dal gioielliere che ha comprato l'anello di sua madre. L'uomo riuscirà a recuperare l'oggetto ma dovrà pagare il doppio della cifra a cui suo padre l'aveva venduto. Al suo ritorno a casa, Arif incontrerà Ceyda per strada e i due parleranno di Bahar. L'uomo dirà alla sua amica che sospetta dei nuovi inquilini che sono sempre alla finestra e che sicuramente stanno pedinando Bahar. "Forse li ha mandati Sarp", dirà Arif facendo notare a Ceyda che, anche in quel momento, l'uomo li sta spiando. La ragazza sarà molto spaventata da questa situazione, ma Arif le spiegherà che ha già provato ad andare da Bahar e lei gli ha chiuso la porta in faccia.

Ceyda, a quel punto, incoraggerà Arif a non mollare: "Hai intenzione di lasciare campo libero a Sarp? Combatti per lei", dirà. L'uomo sarà piuttosto scoraggiato dopo aver visto Bahar con il marito: "Li ho visti abbracciarsi", spiegherà. "A volte non serve combattere". Ceyda continuerà a spronare Arif dicendogli che se si vuole ottenere qualcosa alla fine i risultati arrivano e gli farà perdere la pazienza. "Vai da tua madre e prendi tuo figlio" dirà Arif pungendola proprio nel suo punto debole, "Visto che è così facile vincere le guerre".

Enver e Hatice dovranno stare lontani da Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 9 ottobre, Enver e Hatice usciranno di casa al mattino presto con l'intento di andare a trovare Ceyda.

Il sarto sarà molto dispiaciuto di non poter bussare alla porta di Bahar che non li perdona ancora per averle mentito sulla vita di Sarp. I due coniugi saranno molto preoccupati per la donna che, in questo momento, è completamente sola. Hatice non dimenticherà l'altra figlia e proverà ad affrontare l'argomento con Enver: "Non scordiamoci di Sirin, anche lei è malata", dirà. La donna ricorderà a suo marito che Sirin ha bisogno di cure, ma Enver minimizzerà dicendo che la ragazza combina un guaio al giorno.

Hatice non riesce ad essere severa con Sirin

Nelle puntate precedenti, Sirin ne ha combinate di tutti i colori ed Enver non tollera più il suo comportamento. La ragazza ha detto di essere l'amante di Suat, un uomo che potrebbe essere suo nonno, ma non solo.

Sirin ha fatto perdere la pazienza a Enver con diversi dispetti: l'ultimo è stato sistemare i piatti sporchi nello spazio lasciato vuoto dalla lavastoviglie. La ragazza ha pensato a questo gesto dopo aver capito che i suoi genitori avevano regalato l'elettrodomestico a Bahar. Enver, in preda alla rabbia, ha preso quei piatti e li ha messi nell'armadio di sua figlia. Anche in questo caso è intervenuta Hatice che ha provato a calmare suo marito. La donna ha un atteggiamento sempre protettivo nei confronti di Sirin pur riconoscendo i suoi errori. Hatice teme che sua figlia possa farla finita e convive con questa grande paura.