Le anticipazioni degli episodi della soap turca La forza di una donna (Kadin) che verranno trasmessi da lunedì 13 a sabato 18 ottobre, raccontano che Suat (Gazanfer Ündüz), Sirin (Seray Kaya) e Piril (Ahu Yağtu) stringeranno un’alleanza per non far tornare insieme Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinççi).

Enver si riconcilia con Sirin, Ceyda vuole vendicarsi della dottoressa Jale

Sarp chiederà ad Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Şerif Erol) di consegnare a Bahar il denaro che gli ha inviato. Ben presto, Hatice si accorgerà della sparizione dei soldi e chiederà subito delle spiegazioni alla figlia Sirin, la quale fingerà di non sapere niente.

Non appena vedrà la moglie triste, Enver deciderà di fare pace con Sirin.

Intanto, il piccolo Bora (Demir Beyitolgu) rivelerà a sua madre Jale (Ece Özdikici) di essere stato lui a mettere Tombo nella borsa di Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). A quel punto, la dottoressa Jale si presenterà all’uscita di scuola di Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) con la speranza di incontrare Ceyda, per scusarsi di averla accusata ingiustamente. A proposito di quest’ultima, deciderà di vendicarsi di Jale per averla trattata male.

Bahar su tutte le furie con Sirin, Piril tenta di riavvicinarsi a Sarp

Nel frattempo, Bahar andrà su tutte le furie, non appena Sirin si rifiuterà di dirle dove si trova Sarp. Successivamente, Suat, Sirin e Piril daranno vita ad un'alleanza finalizzata ad impedire a Sarp di tornare con la prima moglie Bahar.

A quel punto, su consiglio del padre Suat, Piril tenterà di riavvicinarsi a suo marito Sarp.

Bahar, intanto, riceverà un messaggio da Sarp all'interno del quale l'uomo le chiederà un appuntamento. Sconvolta, Bahar si rivolgerà ad Arif (Feyyaz Duman), ma subito dopo lo allontanerà, ritenendosi indegna di meritare il suo aiuto.

Sarp ha ammesso a Piril che sarebbe tornato con Bahar

Dopo aver finalmente rivisto Bahar, che lo credeva morto da anni a causa di un incidente avuto nel traghetto, Sarp ha vissuto dei momenti di forte tensione. L’uomo ha bussato alla porta della prima moglie e l’ha messa in guardia, dicendole che il suo nemico Nezir (Hakan Karahan) e i suoi uomini stanno sorvegliando la sua casa.

Dopo aver chiesto allo scagnozzo Munir (Caner Çandarlı) di proteggere Bahar e i suoi figli, Sarp ha messo al corrente Piril del ricatto studiato da Sirin, ovvero possedere diverse fotografie compromettenti di loro due a letto insieme. Non appena Piril gli ha chiesto che cosa avrebbe fatto se non fossero esistiti tali scatti, Sarp le ha fatto capire di non aver smesso di amare Bahar, ammettendo che sarebbe tornato subito con lei.