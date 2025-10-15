Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma dal 20 al 25 ottobre in prima visione su Canale 5 rivelano che Munir dirà a Bahar di aver sequestrato Nisan e Doruk come segno di avvertimento nei suoi confronti.

Sirin, intanto, rivelerà a suo padre Enver che i soldi che ha usato erano stati donati da Sarp per la prima moglie.

Munir informa Bahar di aver rapito i suoi figli

Bahar si recherà a incontrare Sarp, all'oscuro che lui non sia a conoscenza dell'appuntamento. Infatti si tratta di un piano organizzato da Sirin per mostrare alla sorellastra che suo marito si è rifatto una vita con Piril.

Una volta arrivata all'albergo, Bahar vedrà Sarp insieme alla sua seconda famiglia, rimanendo sconvolta. In questa circostanza, la protagonista sarà avvicinata da Munir che la informerà di aver rapito i suoi figli Nisan e Doruk come gesto di avvertimento. Dopo alcuni momenti di angoscia, Bahar riuscirà a riabbracciare i suoi bambini.

Hatice, nel frattempo, affronterà sua figlia Sirin dopo aver fatto una scoperta sorprendente. La ragazza, messa alle strette, confiderà a suo padre l'origine dei soldi che Hatice aveva spacciato come la sua liquidazione.

Sarp spedisce ad Enver una busta da dare alla prima moglie

Bahar capirà che è arrivato il momento di voltare pagina e farà un colloquio per un posto di lavoro, lo stesso per cui si candiderà anche Yeliz.

Nel contempo, Sarp spedirà a Enver una busta con un telefonino e un biglietto da dare a Bahar. Il sarto diffidente deciderà di utilizzare il dispositivo, ricevendo sorprendentemente la risposta dell'ex genero.

Doruk, invece, inizierà a mostrarsi geloso dei fratellastri mentre Pirl andrà su tutte le furie quando scoprirà che suo marito ha salvato nella rubrica telefonica il numero della prima moglie con Mia Bahar. La donna, sconvolta, chiederà a suo padre Suat di aiutarla ad ascoltare le conversazioni tra suo marito e la rivale.

La dottoressa Jale ha licenziato Ceyda dopo averla accusata di aver rubato il peluche di suo figlio Bora

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a metà ottobre su Canale 5, la dottoressa Jale è rimasta piacevolmente colpita dal modo in cui Ceyda è entrata in sintonia con Nisan e Doruk.

La donna ha offerto un lavoro alla cantante come tata di suo figlio Bora, nonostante l'abbia criticata per il suo linguaggio troppo informale.

Intanto Jale ha licenziato Ceyda per colpa di un malinteso: in particolare ha accusato ingiustamente la donna di aver rubato il peluche preferito di suo figlio Bora dopo averlo trovato nella sua borsa.