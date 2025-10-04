Le nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 ottobre, terranno il pubblico con il fiato sospeso. Al centro della scena ci sarà Bahar, che dovrà fare i conti con nuove rivelazioni che sconvolgeranno ulteriormente la sua già fragile serenità. Arif Kara sarà coinvolto in un rapimento, mentre Ceyda inizierà un nuovo lavoro come babysitter, trovandosi ad affrontare nuove responsabilità. Nel frattempo, Sarp cercherà di proteggere la sua famiglia dalle minacce di Nezir.

Arif rapito e Bahar in ansia per Sarp

Le puntate settimanali vedranno Arif al centro di un pericoloso intrigo.

Dopo aver ripreso l'anello di sua madre, si troverà nel mirino di uomini sospetti che vivono sopra il mercato.Quando Enver scoprirà una macchia di sangue nel locale di Arif e noterà la sua assenza, Ceyda sospetterà un rapimento organizzato da questi uomini misteriosi. Peyami non perderà tempo e organizzerà un gruppo armato per cercare di liberarlo. Tuttavia, la situazione si complicherà ulteriormente quando Arif, dopo essere stato brutalmente picchiato, verrà abbandonato in un bosco. Grazie all’aiuto di un camionista riuscirà a tornare a casa, ma il suo ritorno sconvolgerà Bahar, che si sentirà responsabile per quanto accaduto.

Ceyda inizia un nuovo lavoro mentre Sarp cerca aiuto

Ceyda troverà un nuovo impiego come babysitter per Jale, prendendosi cura del piccolo Bora, ma la sua giornata non sarà priva di sorprese.

Intanto, Sarp si troverà ad affrontare nuove minacce. Chiederà l’aiuto di Munir per proteggere Bahar e i loro figli dagli uomini di Nezir. Inoltre, Sarp confesserà a Piril di essere ricattato da Sirin, che possiede delle foto compromettenti. La tensione salirà alle stelle quando Sarp si presenterà a casa di Hatice ed Enver per discutere di questioni urgenti, mentre i piccoli Nisan e Doruk scopriranno dettagli scioccanti sul pestaggio di Arif.

Nella puntata precedente de La forza di una donna

Nella puntata precedente de La forza di una donna, andata in onda sabato 4 ottobre, il ritorno di Sarp ha gettato Bahar e i suoi figli nel caos. Mentre Bahar cercava di spiegare la verità ai bambini, Sirin ha continuato il suo gioco di ricatti con Piril, minacciandola con delle fotografie compromettenti.

Piril, ormai esausta, ha dichiarato di non voler più sottostare ai ricatti, spianando la strada a nuove tensioni e confronti. Nel frattempo, Bahar ha cercato di mantenere un equilibrio emotivo, nonostante le difficoltà e le nuove scoperte che minacciano la sua stabilità.