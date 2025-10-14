Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano l’arresto di due protagonisti. Nelle prossime puntate, in onda su Canale 5, Arif e Yusuf verranno trovati in possesso dell’arma usata per uccidere Yeliz e finiranno in carcere. Piril, intanto, sarà sconvolta nel vedere l’avvicinamento tra suo marito Sarp e Bahar. Nel frattempo Nezir continuerà a tramare il suo piano di vendetta e a farne le spese sarà il piccolo Doruk, scelto come vittima sacrificale.

Arif e Yusuf in carcere accusati di aver ucciso Yeliz

La situazione precipiterà con il terribile assassinio di Yeliz e le conseguenze del delitto.

Arif e Yusuf verranno trovati in possesso dell’arma usata per uccidere l’amica di Bahar. Padre e figlio saranno arrestati e portati in carcere con l’accusa di omicidio. Nel frattempo, Piril vivrà momenti difficili a causa di una crisi di gelosia, vedendo suo marito Sarp sempre più vicino a Bahar. Ceyda, invece, si renderà conto che Sirin è attratta da Emre, il suo ex fidanzato. Questa scoperta scatenerà una dura reazione nella cantante, che esploderà dalla rabbia.

Nezir vuole fare fuori Doruk

Sirin lavorerà in un negozio di tessuti, ma il suo comportamento non sarà consono al ruolo, tanto da allontanare la clientela. Intanto, Nezir continuerà a tramare alle spalle di Sarp, con conseguenze terribili non solo per lui, ma anche per le persone a lui care.

A farne le spese saranno i figli del primo matrimonio di Sarp, Doruk e Nisan. Nezir obbligherà il padre dei bambini a prendere una decisione dolorosa e agghiacciante: scegliere quale figlio sacrificare. La vittima designata per il piano del criminale sarà Doruk, ma un colpo di scena cambierà le carte in tavola. Doruk verrà portato in giardino per essere eliminato, ma Nezir, colpito dalla purezza del bambino, deciderà di risparmiarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Arif è stato sequestrato

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Arif ha notato movimenti sospetti nel quartiere, concentrando la sua attenzione sui nuovi inquilini di un appartamento. Il barista, infatti, ha osservato che i due uomini che hanno preso in affitto l’abitazione sono costantemente alla finestra, intenti a sorvegliare Bahar e le persone a lei vicine.

In seguito, Arif è scomparso e il primo a dare l’allarme è stato Enver, che ha trovato tracce di sangue sul bancone del bar. L’uomo è stato sequestrato e picchiato, mentre Sirin ha continuato a tramare alle spalle di sua sorella, stringendo un accordo con Suat. Piril, invece, ha scoperto che suo marito Sarp, se ne avesse la possibilità tornerebbe subito da Bahar, che in realtà non ha mai dimenticato.