Prossimamente, nella serie La forza di una donna, Bahar (Özge Özpirinççi) aggredirà fisicamente Piril (Ahu Yagtu) con la convinzione che sia coinvolta nel rapimento dei suoi figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Bahar confessa a Sarp di essere caduta in una trappola dopo essersi scagliata contro Munir

Sarp (Caner Cindoruk) porterà Bahar e i suoi figli Nisan e Doruk in uno chalet isolato per proteggerli dal suo nemico Nezir (Hakan Karahan). Il tutto accadrà quando gli uomini di quest’ultimo faranno irruzione nell’appartamento della donna.

In preda alla gelosia, Piril raggiungerà subito il marito con i loro gemelli Ali e Ümer, dando inizio a una convivenza forzata con Bahar.

Un giorno, Bahar riconoscerà la voce di Munir (Caner Çandarlı), lo scagnozzo di Sarp, e si renderà conto che è la stessa dell’uomo che l’aveva messa al corrente del rapimento dei suoi bambini, quando si era recata in un hotel per incontrare il marito. A quel punto, Bahar si scaglierà contro Munir, che verrà prontamente difeso da Sarp. Non appena Bahar gli dirà di essere caduta in una trappola, dopo aver ricevuto un messaggio al cellulare da parte sua in precedenza, Sarp metterà alle strette Munir.

Bahar accusa Piril di aver fatto rapire i suoi figli, Sarp caccia Munir dallo chalet

Bahar, invece, si scaglierà contro Piril e l'accuserà di essere stata lei a far rapire i suoi figli. In preda alla furia, Bahar arriverà a mettere le mani addosso alla rivale. Il loro scontro verrà interrotto bruscamente da Sarp, il quale convocherà Piril e Munir e li costringerà ad ammettere le loro colpe, sotto lo sguardo di Bahar.

Piril si vedrà costretta ad ammettere di aver saputo che Bahar e i figli erano in pericolo grazie a Munir, ma di aver taciuto per aver avuto paura di perderlo. Dopo aver perdonato Piril, permettendole di restare nel rifugio segreto per continuare a proteggere i loro gemelli, Sarp caccerà via Munir.

Riepilogo: Bahar ha appreso del rapimento dei suoi figli

Negli episodi già andati in onda, Bahar si è recata in un albergo convinta di aver ricevuto un appuntamento dal marito Sarp, invece è stata raggiunta da uno sconosciuto che, senza farle vedere il suo volto, l’ha messa al corrente del rapimento dei suoi figli Nisan e Doruk. Poco dopo, il misterioso sequestratore ha invitato Bahar a guardare il marito Sarp insieme alla sua nuova famiglia. In questo modo, Bahar è venuta a conoscenza del fatto che Sarp si è rifatto una nuova vita al fianco di Piril da cui ha avuto due gemelli.