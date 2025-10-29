Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano una proposta sconvolgente che coinvolgerà due protagoniste femminili della soap. Nezir Korkmaz, il potente e spietato antagonista di Sarp, metterà sotto scacco Bahar e Piril, costringendole a confrontarsi con una scelta impossibile che riguarderà direttamente la vita dell’uomo. Nezir sarà chiaro: per salvare Sarp, una delle due dovrà accettare di sposarlo.

Bahar e Piril costrette a vivere con Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir Korkmaz metterà in atto un piano che cambierà radicalmente le sorti dei protagonisti.

Dopo aver rapito Bahar con i piccoli Nisan e Doruk, e Piril con i gemellini Ali e Umer, Nezir rinchiuderà anche Sarp, Munir e Suat nella sua proprietà, dando il via a una serie di tormenti psicologici e fisici. Le due donne, costrette a convivere nuovamente sotto lo stesso tetto, si sentiranno minacciate dalla presenza di Korkmaz, deciso a vendicare la morte del figlio Mert. È importante ricordare che cinque anni prima, per salvare Piril dalle grinfie dell’ex fidanzato, Sarp ha ucciso Mert. Piril, esasperata dalla prigionia, tenterà di colpire Nezir durante una cena, ma Bahar riuscirà a fermarla appena in tempo, temendo che un gesto impulsivo possa aggravare ulteriormente la situazione.

Nezir ricatta Bahar e Piril

Nel frattempo, la tensione raggiungerà il culmine quando Nezir ricatterà Bahar e Piril: risparmierà la vita a Sarp solo se una delle due accetterà di diventare sua moglie. Le donne cercheranno in tutti i modi di resistere a questa terribile prova, ma la pressione sarà altissima, soprattutto quando Nezir preciserà che colei che non accetterà potrà riavere Sarp. Bahar, pur avendo chiuso con il marito, non vorrà legarsi a Nezir per rispetto nei confronti dei suoi figli, mentre Piril sarà sconvolta all’idea di sposare il padre del suo defunto ex fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceyda ha visto il suo ex

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Ceyda ha accompagnato Bahar a un colloquio di lavoro, ma una volta giunta nel locale è scappata in fretta e furia.

La madre di Nisan è stata assunta, ma non ha capito cosa fosse successo alla sua amica. Una volta rientrata a casa, ha chiesto spiegazioni a Ceyda, che le ha confessato che il suo nuovo datore di lavoro è il suo ex fidanzato e padre di Arda. Intanto, Sirin ha trovato i soldi di Sarp nascosti da Hatice e li ha spesi tutti. Enver si è infuriato con sua moglie, poiché avevano deciso di non accettare il denaro del marito di Bahar. Spazio anche alle vicende di Arif, che ha continuato a stare vicino a Bahar e a fornirle tutto l’aiuto necessario, nonostante la disapprovazione da parte di suo padre Yusuf.