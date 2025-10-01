Nei prossimi episodi de La forza di una donna, Pırıl Nalbantoğlu tenterà di togliersi la vita dopo aver avuto la conferma che suo marito, Sarp Çeşmeli, non ha mai smesso di amare la prima moglie Bahar.

Bahar respinge Sarp

Sarp porterà Bahar e i loro figli, Nisan e Doruk, in un rifugio sicuro per proteggerli dagli uomini del suo nemico Nezir. Piril non perderà tempo per raggiungere il marito Sarp insieme ai loro bambini e per impedirgli di riavvicinarsi a Bahar. Ben presto, quest’ultima scoprirà che uno scagnozzo di Nezir ha ucciso la sua amica Yeliz, così tenterà di scappare dalla casa che condividerà con Sarp e Piril con l’aiuto di Arif.

Dopo aver impedito a Bahar di fuggire, Sarp le racconterà ciò che è accaduto il giorno in cui ha avuto l’incidente nel traghetto. L’uomo giustificherà la sua lunga assenza dicendole di averla creduta morta a causa di Sirin.

Inoltre, Sarp dirà alla prima moglie di essere stato costretto a inscenare il suo decesso, dopo aver messo fine all’esistenza di Mert, figlio di Nezir ed ex fidanzato di Piril. Durante il confronto, Sarp tenterà di baciare Bahar, ma lei lo respingerà e non gli nasconderà di amare Arif.

Bahar salva la vita a Piril

Dopo aver ascoltato la conversazione tra Sarp e Bahar, Piril avrà una crisi. Si sfogherà rompendo dei piatti e dei bicchieri, convinta di aver perso per sempre Sarp.

Sempre in preda alla rabbia, ingerirà un intero flacone di tranquillanti per farla finita. A evitare il peggio ci penserà Bahar, visto che salverà la vita a Piril con il suo tempestivo intervento.

A seguito del tentato suicidio di Piril, Leyla, la babysitter dei gemelli Ali e Ömer, confiderà la sua preoccupazione a Suat, che ordinerà a Munir di riunire una squadra di uomini, con l’obiettivo di allontanare la figlia e i suoi nipoti da Sarp.

Riepilogo sul piano di Nezir per far uscire Sarp allo scoperto

Mentre Bahar si preparava ad affrontare l’operazione per il trapianto di midollo, gli uomini di Nezir hanno ucciso tutte le guardie del corpo di Piril nella casa al lago. A seguito dello scontro a fuoco, non trovando nessuno nell’abitazione, Sarp ha creduto che la moglie Piril e i loro figli fossero stati rapiti da Azmi.

In realtà, Piril si è recata a casa di Enver e Hatice per metterli al corrente del fatto che Sirin avesse una relazione con suo padre Suat e con Sarp. Mentre Bahar si è preparata per tornare a casa, Nezir ha architettato un piano per far uscire allo scoperto Sarp. Il pericoloso uomo ha chiesto ai suoi scagnozzi di prendere una casa in affitto vicino a quella di Bahar, per poterla tenere sotto controllo.