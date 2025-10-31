Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano nuovi eventi sconvolgenti per tre protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sarp resterà coinvolto in un incidente d’auto, mentre per Arif e Yusuf si apriranno le porte del carcere: padre e figlio verranno accusati dell’omicidio di Yeliz.

Sarp coinvolto in un incidente automobilistico

Sarp si troverà al centro di un evento drammatico destinato a cambiare il corso della sua storia. Dopo che Suat deciderà di revocare la protezione al rifugio sicuro, Sarp sarà costretto a uscire per procurarsi viveri, affrontando da solo una situazione sempre più precaria.

Durante il tragitto, un dettaglio apparentemente insignificante, alcune pere che gli ricorderanno un momento doloroso del passato, si trasformerà in un sinistro presagio. Poco dopo, l’uomo perderà il controllo dell’auto per evitare una mucca in strada e finirà fuori strada. L’incidente sarà violento: la macchina si ribalterà più volte, ma Sarp riuscirà a salvarsi senza riportare gravi ferite. Tuttavia, mentre lui sarà bloccato e impossibilitato a tornare al rifugio, Bahar e i suoi figli Nisan e Doruk si troveranno in grave pericolo. Suat, dopo aver scoperto una cimice nella stanza d’albergo di Piril, pronuncerà intenzionalmente l’indirizzo della casa sicura, permettendo a Nezir di mettersi sulle tracce della famiglia.

Arif e Yusuf accusati di avere ucciso Yeliz

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif e suo padre Yusuf saranno coinvolti in una delicata vicenda giudiziaria. Dopo la morte di Yeliz, uccisa per errore dagli uomini di Nezir, qualcuno cercherà di incastrarli nascondendo nella loro caffetteria l’arma del delitto. La polizia, intervenuta con un mandato di perquisizione, troverà l'arma e arresterà immediatamente i due, che non riusciranno a fornire una spiegazione convincente. Arif e Yusuf verranno così condotti in carcere con l'accusa di omicidio e costretti a condividere la stessa cella. A seguito della del loro avvocato, i due chiederanno l’assistenza di un avvocato d’ufficio e si troveranno di fronte a una donna di nome Kismet.

Quest’ultima, oltre a occuparsi del caso, rivelerà ad Arif un segreto sconvolgente: è sua sorella, figlia di Yusuf.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sarp ha dato un'ingente somma di denaro ad Hatice

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Sarp si è recato a casa di Enver e Hatice per consegnare loro un’ingente somma di denaro destinata a Bahar. Il sarto ha inizialmente rifiutato l’aiuto economico, convinto che la questione si fosse chiusa lì. Tuttavia, in seguito, Enver ha scoperto tramite Sirin che Hatice ha accettato i soldi di Sarp. Il vero colpo di scena è arrivato quando Şirin ha speso l’intera somma per i suoi acquisti personali, scatenando la furia dei genitori.

Nel frattempo, Bahar e Yeliz hanno trovato un nuovo impiego: Bahar è stata assunta nel locale dell’ex fidanzato di Ceyda, mentre Yeliz ha ottenuto un posto come commessa in un negozio di abbigliamento.