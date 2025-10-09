Nei prossimi episodi de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) avrà un incidente automobilistico, proprio quando il suo nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) scoprirà il suo nascondiglio grazie al suocero Suat (Gazanfer Ündüz).

Bahar chiede a Piril di portarla via dal rifugio di Sarp

Piril non sopporterà che suo marito Sarp non abbia smesso di amare la prima moglie Bahar (Özge Özpirinçci). In preda alla disperazione, Piril tenterà di farla finita ingerendo una grossa quantità di tranquillanti, ma a salvarle la vita in extremis ci penserà Bahar.

Appena verrà a conoscenza del tentato suicidio della figlia, Suat si presenterà al rifugio che Sarp ha trovato per nascondersi insieme alla sua famiglia, per portare via Piril insieme ai nipoti.

Bahar approfitterà dell’occasione per supplicare Piril di portare via anche lei e i suoi figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), visto che non è riuscita a scappare con l’aiuto di Arif (Feyyaz Duman).

Bahar, Nisan e Doruk in pericolo a causa di Suat

Dopo aver opposto resistenza, Sarp non avrà più alcuna guardia a causa di Suat. Successivamente, Sarp andrà a fare la spesa con la sua automobile, ma al ritorno uscirà di strada: non si accorgerà della presenza di una grossa mucca sulla carreggiata.

Sarp sopravviverà e non riporterà delle gravi ferite dopo l’incidente, mentre Bahar, Nisan e Doruk correranno un grosso pericolo durante la sua assenza. Suat si vendicherà di Sarp, rivelando a Nezir dove si nasconde suo genero: lo scoprirà grazie a una cimice nascosta nella camera d’albergo della figlia Piril.

Riepilogo: la convivenza forzata tra Piril e Bahar

Piril e Bahar si sono viste costrette a condividere lo stesso tetto. Tutto ha avuto inizio quando Sarp ha deciso di portare la prima moglie Bahar e i loro figli Nisan e Doruk in un appartamento per farli sfuggire alle grinfie del suo nemico Nezir. Gli uomini di quest’ultimo hanno fatto irruzione nella casa di Bahar per far uscire Sarp allo scoperto.

Durante la fuga, Yeliz, l’amica di Bahar, è stata colpita da un colpo di pistola partito per errore a uno degli scagnozzi di Nezir. Per lei non c’è stato nulla da fare: Yeliz ha perso la vita nel tentativo di proteggere l’amica Ceyda. Nel contempo, sentendosi sempre più esclusa dalla vita del marito Sarp, Piril lo ha raggiunto nel rifugio con i loro gemelli, per impedirgli di avvicinarsi a Bahar. Quest’ultima non ha avuto altra scelta, oltre a quella di convivere con la rivale Piril, ma ben presto ha pianificato la sua fuga con la complicità di Arif.