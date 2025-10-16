Nei prossimi episodi de La forza di una donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) verrà sequestrato dal suo nemico Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), dopo averlo affrontato per mettere in salvo la prima moglie Bahar (Özge Özpirinçci) e i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Nezir porta Bahar, Nisan e Doruk nella sua villa

Piril (Ahu Yağtu) si scaglierà contro suo padre Suat per aver lasciato la casa di montagna in cui si nascondono Bahar e Sarp senza alcuna guardia. Proprio quando Piril uscirà per recarsi allo chalet, si ritroverà faccia a faccia con Nezir e chiederà aiuto.

Dopo aver piazzato una cimice nell'hotel in cui alloggia Piril, Nezir scoprirà dove si trova Sarp. Nezir non perderà tempo per recarsi allo chalet, accompagnato dai suoi uomini, e farà rapire Bahar insieme ai figli Nisan e Doruk per usarli come leva, appena la donna gli dirà di non sapere dove sia suo marito.

Nel frattempo, Sarp uscirà fuori strada con la sua automobile, finendo in un dirupo a causa di una mucca, ma per fortuna non riporterà gravi ferite.

Successivamente, Nezir porterà Bahar e i bambini nella sua villa, con la convinzione che prima o poi Sarp si presenterà da lui per salvarli. Successivamente, sequestrerà anche Piril insieme ai gemellini Ali e Ümer.

Nezir punta la sua arma contro Sarp

Proprio come Nezir aveva previsto, al ritorno a casa, Sarp resterà sconvolto quando scoprirà della scomparsa di Bahar, Nisan e Doruk. Dopo aver capito che i suoi familiari sono stati presi in ostaggio, Sarp si presenterà da Munir (Caner Çandarlı) e gli dirà di condurlo dal suo nemico, pur sapendo di rischiare la morte. Non appena si troverà faccia a faccia con l’assassino di suo figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), Nezir gli punterà contro la pistola, ma gli dirà di non volersi sbarazzare subito di lui.

Bahar assisterà alla scena guardando dalla finestra, e Nezir farà presente a Sarp che solitamente non fa del male alle donne. Dopo aver tentato di aggredire Nezir, Sarp verrà rinchiuso in una stanza con Munir.

Sarp ha trovato il rifugio sicuro per proteggere Bahar, Nisan e Doruk

Dopo aver bussato alla porta della prima moglie Bahar per metterla in guardia dai suoi nemici, Sarp è stato costretto a fuggire. Mentre Bahar è rimasta sconvolta nello scoprire che il padre dei suoi figli è sopravvissuto all’incidente del traghetto avvenuto cinque anni prima, Sarp ha chiesto a Munir di aiutarlo a trovare un nascondiglio. Prima dell’irruzione degli scagnozzi di Nezir nell’abitazione di Bahar, Sarp ha portato Bahar e i bambini in un rifugio sicuro.