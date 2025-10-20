Bahar crederà a Sirin dopo un confronto tra lei e Sarp che avverrà nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Stai mentendo", dirà a suo marito quando negherà di aver avuto una relazione con sua sorella.

Le anticipazioni rivelano che Bahar riuscirà ad avere un confronto con Sirin e Sarp, ma le sue idee non saranno affatto chiare. Sirin, infatti, sarà molto più convincente di Sarp nel rispondere alle domande e quindi Bahar si convincerà che suo marito le abbia nascosto un tradimento con sua sorella.

Il confronto diretto di Bahra, Sirin e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar dovrà attraversare diverse difficoltà prima di arrivare a un confronto diretto con Sarp e Sirin insieme. La donna, infatti, passerà prima un periodo con Sarp e i bambini in uno chalet isolato da tutti. Questa convivenza non sarà per niente piacevole, soprattutto dopo l'arrivo di Piril e i gemelli, perché Bahar sarà costretta a condividere la casa con la nuova famiglia di suo marito. Le cose tra Sarp e Bahar, insomma, andranno molto diversamente da come entrambi immaginavano quando erano lontani. Come se non bastasse, arriverà anche il rapimento di Nezir che porterà in villa con sé Bahar e i bambini, mentre rinchiuderà in un capannone Sarp, Munir e Suat, deciso a vendicarsi.

Anche questa brutta avventura si concluderà senza tragedie, visto che Bahar e gli altri saranno rilasciati. Non avendo un posto dove andare, Sarp potrà contare sull'aiuto di Enver che lo ospiterà da lui e Hatice insieme a Bahar. Quest'ultima terrà a mettere le cose in chiaro con Sarp: non saranno mai più una famiglia e continueranno ad avere rapporti civili solo per i bambini. Bahar, inoltre, chiederà a Sarp di cercare al più presto una sistemazione per lui. Mentre vivranno a casa di Enver, Bahar approfitterà della situazione per mettere a confronto Sarp e Sirin e capire finalmente se hanno avuto una relazione.

La versione di Sirin convincerà di più Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna ci sarà un faccia a faccia tra Bahar, Sirin e Sarp.

La protagonista metterà a confronto le versioni di suo marito e sua sorella per capire se tra i due c'è stato qualcosa. Sirin affronterà tutto con piacere, anche perché per lei sarà un'occasione per provocare sua sorella a suo cognato. "Dove vi siete incontrati per la prima volta?" chiederà Bahar a Sarp che però non saprà rispondere dicendo di non ricordare. Sirin, invece, dirà chiaramente che ha visto Sarp per la prima volta alla fermata di un autobus e si sono presentati. La ragazza racconterà che dopo essere saliti insieme sull'autobus, lei e Sarp hanno parlato a lungo ed è molto strano che lui non ricordi nulla di quell'incontro. L'uomo balbetterà a Bahar quanto l'ha amata e questo farà ridere Sirin che vedendolo in difficoltà rincarerà la dose.

"Dille quante volte mi hai chiamato", dirà, "Quante volte ci siamo incontrati nel tuo negozio?". Sarp ammetterà di aver visto Sirin in negozio ma spiegherà che appena ha notato un interesse ha subito messo le cose in chiaro. La sorella di Bahar sorriderà quando la donna dirà a suo marito che non gli crede: "Stai mentendo Sarp, ho letto i messaggi". Anche se l'uomo negherà, Bahar non avrà fiducia in lui. La donna, inoltre, mostrerà una foto di Sirin scattata in un posto in montagna che Sarp frequentava e di cui neanche lei era a conoscenza. La sorella approfitterà del momento per accennare a Bahar l'esistenza di altre foto compromettenti e questo farà tremare Sarp. Vedendo suo marito in forte difficoltà, Bahar andrà via, dando per scontato che sta mentendo.

Gli ultimi momenti di Ceyda, Bahar e Yeliz insieme

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar sta vivendo i suoi ultimi giorni con Ceyda e Yeliz. La donna è decisa a voltare pagina ripartendo dalle sue amiche e un nuovo lavoro, ma non sa che presto Sarp andrà a prenderla. Bahar ha spiegato a Ceyda e Yeliz che non vuole più aver a che fare con suo marito, perché appena è tornato la sua vita e quella dei bambini sono state messe in pericolo. Yeliz e Bahar sono andate a fare un colloquio in un negozio di abiti da sposa, inconsapevoli di concorrere per lo stesso lavoro. Alla fine, la titolare ha scelto Yeliz ma Bahar non si è persa d'animo e ha trovato un posto in un bistrot come cassiera. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma si tratta di una breve parentesi di serenità.