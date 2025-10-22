Sarp penserà che Doruk sia deceduto per mano di Nezir nelle prossime puntate de La forza di una donna e sarà tormentato dal rimorso.

Le anticipazioni rivelano che Nezir catturerà Sarp e gli farà credere di dover sacrificare Doruk per vendicarsi di lui. In realtà, il bambino starà benissimo e si divertirà a giocare con Nezir, ma tutto sarà studiato in modo che Sarp pensi a un'esecuzione. Nezir si divertirà a osservare le reazioni disperate del suo nemico attraverso una videocamera.

La vendetta di Nezir contro Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che arriveranno momenti molto duri per Sarp.

L'uomo e le sue due famiglie saranno nelle mani di Nezir che si divertirà a torturare psicologicamente il suo nemico. Korkmaz attuerà la sua vendetta tenendo Sarp e Munir in un capanno vicino alla sua villa, mentre Bahar, Nisan e Doruk vivranno nella sua lussuosa casa e saranno trattati come ospiti speciali. Nezir catturerà anche Piril e i gemelli, ma non vorrà passare del tempo con loro e li terrà nella sua dependance. Korkmaz sarà ospitale con le donne e i bambini, ma farà in modo che Sarp pensi il contrario e sia tormentato dai sensi di colpa. Dopo aver cosparso di miele Munir e liberato delle api, Nezir tornerà alla villa e farà tranquillamente colazione con Bahar e i bambini. Presto il suo gioco diventerà ancora più spietato e farà una mossa che farà disperare Sarp.

Nezir entrerà nel capanno con tre foto capovolte, spiegando che ognuna di essa ritrae i suoi tre figli maschi. Korkmaz chiederà all'uomo di prendere una foto, facendogli credere che la sua vendetta sarà quella di eliminare un bambino tra Doruk, Ali e Omer. Sarp tremerà quando vedrà che la foto scelta dalla sorte è quella di Doruk e non serviranno a nulla le sue preghiere, perché Nezir lo ignorerà e andrà via. Poco dopo, Korkmaz manderà a chiamare Doruk che lo raggiungerà in giardino, mentre Sarp sarà costretto a vedere tutto in videochiamata, dal telefono di Azmi.

Suat, Munir e Sarp prigionieri di Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir farà avvicinare Doruk a sé e gli chiederà di aiutarlo a piantare delle rose.

Per il bambino sarà un momento di puro divertimento e per Korkmaz sarà inevitabile pensare al suo amato figlio con cui trascorreva spesso del tempo in giardino. Nezir chiederà a Doruk di passargli delle forbici e farà in modo che Sarp veda suo figlio, bendato, di fronte a lui. Dal video sembreranno i minuti che precedono una vera e propria esecuzione, ma in realtà Doruk starà benissimo e vedrà in Nezir un nuovo amico con cui giocare. Korkmaz consegnerà al bambino una scatola con dei giocattoli e lui ne sarà entusiasta. Nel frattempo, Sarp si struggerà perché sarà convinto che Doruk abbia perso la vita per mano di Nezir. Korkmaz proseguirà la sua vendetta e aggiungerà anche Suat ai suoi prigionieri.

Nel capanno sarà piazzata una telecamera che permetterà a Nezir di tenere sempre sotto controllo Sarp e per lui sarà un vero piacere vederlo disperarsi per suo figlio.

Bahar ha appena saputo dell'esistenza di Piril e i gemelli

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha appena scoperto che Sarp ha un'altra moglie e dei figli. La donna è caduta nella trappola organizzata da Suat, Piril e Sirin che l'hanno attirata in un hotel con un finto messaggio di suo marito. Bahar era convinta di andare ad incontrare Sarp e invece ha visto suo marito con un'altra famiglia. In questa occasione, inoltre, Bahar ha saputo che Doruk e Nisan erano stati rapiti ed è stata costretta a non reagire per il loro bene. Una volta tornata a casa, Bahar ha riabbracciato i bambini e si è ripromessa di allontanarsi per sempre da Sarp.