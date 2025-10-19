Nel corso delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Nezir rovescerà una ciotola di miele addosso a Munir con conseguenze drammatiche. Il fratello di Azmi verrà punto da uno sciame di api quando aprirà un contenitore presente nella soffitta dov'è tenuto prigioniero.

Nezir ordina di rinchiudere Sarp e Munir nella soffitta della sua villa

Sarp scoprirà che Nezir è riuscito a rapire le sue due famiglie e metterà in pericolo la sua vita per salvarle, dopo aver chiesto aiuto a Munir. Sarp si presenterà da Nezir, che sarà contento di essere riuscito a portare l'assassino di suo figlio Mert nella sua proprietà, ma il nemico comunicherà a Sarp che non intende ucciderlo subito perché vuole che soffra lentamente.

Nezir ordinerà di recludere Sarp e Munir nella soffitta della sua villa e lo farà grazie alla complicità di Azmi. Quest'ultimo sarà protagonista di un teso confronto con Munir, accusandolo di averlo fatto licenziare da Suat per un furto. Munir rivelerà al fratello che non sapeva che fosse il ladro che il suo capo cercava. Azmi non ascolterà le sue parole, dicendo di essere stato aiutato solo da Nezir.

Munir punto da uno sciame di api, Sarp lo salva

Nezir porterà in soffitta una ciotola piena di miele, offrendola a Sarp. Quest'ultimo rifiuterà il cibo, chiedendogli a gran voce la liberazione delle sue due famiglie. Nezir, a questo punto, verserà il miele addosso a Munir per poi uscire dalla stanza.

Il peggio dovrà ancora arrivare: il fratello di Azmi alzerà il coperchio di un contenitore da dove uscirà uno sciame di api che inizierà a pungerlo in varie parti del corpo. Sarp riuscirà a sbarazzarsi degli insetti prima che sia troppo tardi, mentre Munir non comprenderà perché Azmi lo abbia messo così in pericolo. Allo stesso tempo, Nezir farà una richiesta che sorprenderà Bahar, chiedendole la possibilità di cenare da solo con Doruk.

La dottoressa Jale ha consigliato a Bahar di portare i bambini da un pedagogista

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna, andati in onda a ottobre, Ceyda ha deciso di fare un dispetto a Jale per vendicarsi di come l'ha trattata. Allo stesso tempo, la dottoressa ha suggerito a Bahar di portare i bambini da un pedagogista per superare il trauma dell'assenza del padre.

Suat, invece, ha portato Sirin da sua figlia Piril. I tre hanno organizzato un piano per dividere Bahar e Sarp.

Enver ha usato i soldi di Hatice, credendo che fossero della sua liquidazione. La donna ha chiesto una spiegazione a Sirin, che è scappata a piangere nella sua stanza.