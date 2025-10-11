L'appuntamento con La forza di una donna cambia programmazione sabato 18 ottobre, giorno in cui è prevista la messa in onda di una puntata extra-large con una durata maggiore.

La soap turca sarà trasmessa a partire dalle 14:05, come riportato dalla guida tv ufficiale Mediaset, e proseguirà sempre fino alle 16:30, per poi lasciare spazio all'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Cambio di programmazione La forza di una donna di sabato 18 ottobre: la soap anticipa

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 per la giornata di sabato 18 ottobre prevede alle 13:45 la messa in onda di un nuovo episodio di Beautiful.

A seguire, alle 14:05 andrà in onda la nuova puntata de La forza di una donna.

A differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane, la serie turca sarà trasmessa con diversi minuti di anticipo: una durata maggiore di circa 35 minuti

L'appuntamento con La forza di una donna dura di più nel daytime di sabato 18 ottobre

La nuova puntata extra-large della soap turca andrà in onda regolarmente fino alle 16:30, quando poi la linea passerà al primo appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Nel pomeriggio feriale, invece, non sono previste variazioni di palinsesto: la messa in onda è confermata per 20 minuti al giorno, al termine dell'appuntamento con Uomini e donne.

Una collocazione che si sta rivelando fortunata e che riesce ad assicurare ottimi ascolti all'interno pomeriggio di Canale 5.

Facendo slittare di 20 minuti l'inizio del daytime di Amici 25, Canale 5 ha sistemato il pomeriggio potendo contare sull'ottimo traino della serie turca che riesce ad appassionare una media di oltre due milioni di spettatori.

La forza di una donna riesce così a trainare positivamente l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi che, fino allo scorso anno, soffriva la concorrenza de Il Paradiso delle signore su Rai 1, perdendo quotidianamente la gara ascolti del pomeriggio.

Quest'anno, invece, sembra esserci un'inversione di rotta e il daytime di Amici 25 viaggia su una media del 18-19% contro il 16-17% registrato dalla soap italiana.

Sirin inganna sua mamma nei prossimi episodi previsti sabato 18 ottobre su Canale 5

Le anticipazioni degli episodi previsti sabato 18 ottobre rivelano che Suat porterà Sirin a un appuntamento con Piril per convincerla del fatto che la ragazza possa dare loro una mano per cercare di far uscire di scena definitivamente Bahar dalla vita di Sarp.

In questo modo, i tre stringeranno un nuovo accordo per evitare che Sarp torni da lei e possano riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Intanto Hatice, allarmata perché non trova più i soldi di Sarp, deciderà di chiedere informazioni a Sirin. La ragazza fingerà di non saperne nulla, ma quando si chiuderà in camera da sola, non riuscirà a trattenere le lacrime, amareggiata del fatto di aver ingannato sua madre in questo modo.