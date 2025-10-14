Cambio programmazione per La forza di una donna nel corso della giornata di sabato 18 ottobre 2025.

La messa in onda della soap opera è confermata nella fascia pomeridiana con la consueta puntata extra-large che permetterà al pubblico di seguire per quasi due ore le vicende dei protagonisti della serie.

A differenza di sabato scorso, però, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, la soap verrà allungata di circa 20 minuti, cominciando in anticipo su Canale 5.

Cambio programmazione per La forza di una donna del 18/10

Il sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset continuerà a far leva per tutta la stagione autunnale sugli episodi inediti de La forza di una donna che, dopo essere stata notevolmente ridotta nel pomeriggio feriale per lasciare spazio alle produzioni di Maria De Filippi (Uomini e donne e Amici), potrà contare sulla messa in onda di puntate speciali nel weekend.

Sabato 18 ottobre, però, l'appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar subirà delle modifiche dato che l'orario di messa in onda non è fissato alle 14:40, così come è accaduto nel corso delle ultime settimane di programmazione.

La nuova puntata de La forza di una donna si allunga di 20 minuti nel daytime del sabato

Dalla Guida tv ufficiale Mediaset emerge che la serie turca verrà allungata di circa 20 minuti rispetto al solito, dato che l'orario di partenza è fissato alle 14:20 circa, subito dopo il consueto appuntamento con il daytime del Grande Fratello e con la soap opera Beautiful.

La nuova puntata speciale de La forza di una donna proseguirà come sempre fino alle 16.30 circa, per poi lasciare la linea a Verissimo condotto da Silvia Toffanin che, anche questo sabato pomeriggio, ospiterà nel corso della prima parte alcuni attori turchi protagonisti delle serie di maggior successo attualmente in onda nel palinsesto di Canale 5.

Sirin spietata contro Bahar e Sarp nei prossimi episodi della soap turca di Canale 5

Intanto, le anticipazioni tratte dalla terza e ultima stagione de La forza di una donna rivelano che ci sarà l'ennesimo evento drammatico che metterà a rischio la vita di Bahar e Sarp.

I due resteranno coinvolti in un drammatico incidente stradale e Sarp sarà colui che passerà dei momenti di grande paura, tanto che sarà necessario procedere con un intervento.

Per fortuna i medici riusciranno a scongiurare il peggio ma, a prendere in mano le redini della situazione sarà la perfida Sirin che, non accettando il riavvicinamento tra l'uomo e Bahar, riuscirà a entrare di nascosto nella camera d'ospedale di Sarp per manomettere la flebo che lo tiene in vita: un gesto spietato che causerà la morte immediata dell'uomo.