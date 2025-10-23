Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire da lunedì 27 ottobre.

La messa in onda della soap è confermata nel daytime feriale subito dopo Uomini e donne, al quale però toglierà 5 minuti di spazio.

I nuovi episodi avranno una durata leggermente maggiore per la gioia dei fan delle vicende di Bahar e Sarp.

Cambio programmazione La forza di una donna dal 27 ottobre: le puntate durano un po' di più

L'appuntamento con La forza di una donna si conferma uno dei più seguiti nel daytime feriale di Canale 5, in grado di toccare la soglia dei 2,2 milioni di spettatori nonostante la breve durata.

La serie turca, in queste settimane di programmazione, ha messo in difficoltà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, che su Rai 1 viaggia su una media Auditel tra il 16 e il 18%.

Numeri che confermano la leadership di Canale 5 e da lunedì 27 ottobre per la serie turca è in arrivo un nuovo piccolo cambio di programmazione che renderà felici i fan.

La soap opera La forza di una donna sottrae spazio a Uomini e donne

Alla luce del gran successo registrato, Mediaset ha scelto di allungare di 5 minuti gli episodi inediti tratti dalla seconda stagione de La forza di una donna.

La serie turca da lunedì sarà trasmessa dalle 16 alle 16:25, lasciando poi spazio al consueto appuntamento con il daytime di Amici 25.

In questo modo verrà tolto un po' di spazio alla messa in onda di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, previsto dalle 14:45 alle 16, e non più fino alle 16:05, così come è accaduto nel corso di queste settimane autunnali.

Al sabato pomeriggio, invece, confermati i consueti appuntamenti extra-large con La forza di una donna che andrà in onda come sempre con delle puntate speciali di quasi due ore, previste dalle 14:40 alle 16:30, prima di dare la linea a Verissimo.

Mediaset continua a puntare sulle serie turche nella fascia serale

Intanto, Mediaset continua a godersi il successo delle serie turche che spopolano sia nella fascia serale che nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia.

Il doppio appuntamento con La notte nel cuore, trasmesso al martedì e alla domenica sera, riesce ad assicurarsi una media di oltre 2,4 milioni di spettatori a puntata, garantendo uno share del 15-16% contro le fiction previste in prima serata su Rai 1.

Prossimamente, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Io sono Farah con Demet Ozdemir, sempre nella fascia di prime time.